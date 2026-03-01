Premios SAG 2026: estos fueron los grandes ganadores de la noche

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Premios SAG 2026 reunieron a las principales figuras de la industria en una ceremonia que volvió a confirmar su peso como antesala clave de los Oscar. Actores y actrices fueron reconocidos exclusivamente por sus colegas, en una votación que distingue el desempeño interpretativo tanto en la pantalla grande como en producciones televisivas.
La velada destacó por premiar actuaciones que ya venían perfilándose como favoritas en la temporada, así como por algunas sorpresas que reconfiguran el panorama rumbo a otros galardones.
A continuación, la lista completa de ganadores:
Nominados a los Actor Awards 2026 en cine
Nominados a Mejor Reparto
Pecadores (Ganador)
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Nominados a Mejor Actor
Michael B. Jordan (Pecadores) (Ganador)
Timothée Chalamet (Marty Supremo)
Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Jesse Plemons (Bugonia)
Nominadas a Mejor Actriz
Jessie Buckley (Hamnet) (Ganadora)
Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
Kate Hudson (Song Sung Blue)
Chase Infiniti (Una batalla tras otra)
Emma Stone (Bugonia)
Nominados a Mejor Actor de Reparto
Sean Penn (Una batalla tras otra) (Ganador)
Miles Caton (Pecadores)
Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Paul Mescal (Hamnet)
Nominadas a Mejor actriz de reparto
Amy Madigan (La hora de la desaparición) (Ganadora)
Odessa A’zion (Marty Supremo)
Ariana Grande (Wicked: Por siempre)
Wunmi Mosaku (Pecadores)
Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
Nominadas a Mejor Reparto de Especialistas
Misión imposible: La Sentencia final (Ganadora)
F1: La película
Frankenstein
Una batalla tras otra
Pecadores
Nominados a los Actor Awards 2026 en televisión
Mejor Reparto en una Serie de Drama
The Pitt (Ganador)
The Diplomat
Landman
Severance
The White Lotus
Mejor Reparto en una Serie de Comedia
The Studio (Ganadora)
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
Mejor Actor en una Película para Televisión o Serie Limitada
Owen Cooper (Adolescence) (Ganador)
Jason Bateman (Black Rabbit)
Stephen Graham (Adolescence)
Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
Matthew Rhys (The Beast in Me)
Mejor Actriz en una Película para Televisión o Serie Limitada
Michelle Williams (Dying for Sex) (Ganadora)
Claire Danes (The Beast in Me)
Erin Doherty (Adolescence)
Sarah Snook (All Her Fault)
Christine Tremarco (Adolescence)
Mejor Actor en una Serie de Drama
Noah Wyle (The Pitt) (Ganador)
Sterling K. Brown (Paradise)
Billy Crudup (The Morning Show)
Walton Goggins (The White Lotus)
Gary Oldman (Slow Horses)
Mejor Actriz en una Serie de Drama
Keri Russell (The Diplomat) (Ganadora)
Britt Lower (Severance)
Parker Posey (The White Lotus)
Rhea Seehorn (Pluribus)
Aimee Lou Wood (The White Lotus)
Mejor Actor en una Serie de Comedia
Seth Rogen (The Studio) (Ganador)
Ike Barinholtz (The Studio)
Adam Brody (Nobody Wants This)
Ted Danson (A Man on the Inside)
Martin Short (Only Murders in the Building)
Mejor Actriz en una Serie de Comedia
Catherine O’Hara (The Studio) (Ganadora)
Kathryn Hahn (The Studio)
Jenna Ortega (Wednesday)
Jean Smart (Hacks)
Kristen Wiig (Palm Royale)
Mejor Reparto de Especialistas
The Last of Us (Ganadora)
Andor
Landman
El juego del calamar
Stranger Things
La ceremonia también incluyó homenajes especiales y discursos centrados en la importancia del trabajo colectivo dentro de la industria, en un año que marcó transformaciones significativas para el sector audiovisual.
Con estos resultados, varias producciones consolidan su posición como favoritas en la recta final de la temporada de premios.