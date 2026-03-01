Premios SAG 2026: estos fueron los grandes ganadores de la noche

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Premios SAG 2026 reunieron a las principales figuras de la industria en una ceremonia que volvió a confirmar su peso como antesala clave de los Oscar. Actores y actrices fueron reconocidos exclusivamente por sus colegas, en una votación que distingue el desempeño interpretativo tanto en la pantalla grande como en producciones televisivas. La velada destacó por premiar actuaciones que ya venían perfilándose como favoritas en la temporada, así como por algunas sorpresas que reconfiguran el panorama rumbo a otros galardones. A continuación, la lista completa de ganadores:

Nominados a los Actor Awards 2026 en cine

Nominados a Mejor Reparto

Pecadores (Ganador)

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Nominados a Mejor Actor

Michael B. Jordan (Pecadores) (Ganador)

Timothée Chalamet (Marty Supremo)

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Jesse Plemons (Bugonia)

Nominadas a Mejor Actriz

Jessie Buckley (Hamnet) (Ganadora)

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Chase Infiniti (Una batalla tras otra)

Emma Stone (Bugonia)

Nominados a Mejor Actor de Reparto

Sean Penn (Una batalla tras otra) (Ganador)

Miles Caton (Pecadores)

Benicio del Toro (Una batalla tras otra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Paul Mescal (Hamnet)

Nominadas a Mejor actriz de reparto

Amy Madigan (La hora de la desaparición) (Ganadora)

Odessa A’zion (Marty Supremo)

Ariana Grande (Wicked: Por siempre)

Wunmi Mosaku (Pecadores)

Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

Nominadas a Mejor Reparto de Especialistas

Misión imposible: La Sentencia final (Ganadora)

F1: La película

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Nominados a los Actor Awards 2026 en televisión

Mejor Reparto en una Serie de Drama

The Pitt (Ganador)

The Diplomat

Landman

Severance

The White Lotus

Mejor Reparto en una Serie de Comedia

The Studio (Ganadora)

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Mejor Actor en una Película para Televisión o Serie Limitada

Owen Cooper (Adolescence) (Ganador)

Jason Bateman (Black Rabbit)

Stephen Graham (Adolescence)

Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

Matthew Rhys (The Beast in Me)

Mejor Actriz en una Película para Televisión o Serie Limitada

Michelle Williams (Dying for Sex) (Ganadora)

Claire Danes (The Beast in Me)

Erin Doherty (Adolescence)

Sarah Snook (All Her Fault)

Christine Tremarco (Adolescence)

Mejor Actor en una Serie de Drama

Noah Wyle (The Pitt) (Ganador)

Sterling K. Brown (Paradise)

Billy Crudup (The Morning Show)

Walton Goggins (The White Lotus)

Gary Oldman (Slow Horses)

Mejor Actriz en una Serie de Drama

Keri Russell (The Diplomat) (Ganadora)

Britt Lower (Severance)

Parker Posey (The White Lotus)

Rhea Seehorn (Pluribus)

Aimee Lou Wood (The White Lotus)

Mejor Actor en una Serie de Comedia

Seth Rogen (The Studio) (Ganador)

Ike Barinholtz (The Studio)

Adam Brody (Nobody Wants This)

Ted Danson (A Man on the Inside)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Catherine O’Hara (The Studio) (Ganadora)

Kathryn Hahn (The Studio)

Jenna Ortega (Wednesday)

Jean Smart (Hacks)

Kristen Wiig (Palm Royale)

Mejor Reparto de Especialistas

The Last of Us (Ganadora)

Andor

Landman

El juego del calamar

Stranger Things