“Será una alianza sólida”: Asfura llega a Israel y el embajador Nadav Goren celebra su llegada

Tegucigalpa, Honduras- En las primeras horas de este sábado, el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, llegó a Israel, tal como estaba previsto, donde sostendrá reuniones con altas autoridades del Gobierno israelí, luego de su paso por los Estados Unidos.

El arribo de Asfura Zablah al territorio israelí se produjo alrededor de las 5:00 de la mañana, momento en el que el embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, celebró su llegada y le dio la bienvenida.

“Con gran alegría y verdadero honor damos la bienvenida al presidente electo de Honduras, mi amigo @titoasfura, a Israel”, publicó Goren en sus redes sociales.

Asimismo, el diplomático sostuvo que “esta visita simboliza la sólida alianza entre nuestras naciones y nuestros pueblos”, y citó una de las frases del mandatario electo: “Trabajo, trabajo y más trabajo”.