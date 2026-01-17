“Será una alianza sólida”: Asfura llega a Israel y el embajador Nadav Goren celebra su llegada

Tegucigalpa, Honduras- En las primeras horas de este sábado, el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, llegó a Israel, tal como estaba previsto, donde sostendrá reuniones con altas autoridades del Gobierno israelí, luego de su paso por los Estados Unidos.
El arribo de Asfura Zablah al territorio israelí se produjo alrededor de las 5:00 de la mañana, momento en el que el embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, celebró su llegada y le dio la bienvenida.
“Con gran alegría y verdadero honor damos la bienvenida al presidente electo de Honduras, mi amigo @titoasfura, a Israel”, publicó Goren en sus redes sociales.
Asimismo, el diplomático sostuvo que “esta visita simboliza la sólida alianza entre nuestras naciones y nuestros pueblos”, y citó una de las frases del mandatario electo: “Trabajo, trabajo y más trabajo”.
Durante su estadía, Asfura tiene previsto reunirse con el canciller de Israel, Gideon Sa’ar; el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog; y el primer ministro, Benjamin Netanyahu.
Uno de los temas que será abordado es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas al mismo nivel, luego de que Honduras retirara a su embajador en 2025 por el conflicto en Gaza.
Por su parte, la Embajada de Israel en Honduras también dio la bienvenida al presidente electo.
“El pueblo de Israel da la bienvenida a la visita del presidente electo de Honduras . Confiamos en que este encuentro fortalezca aún más los lazos entre nuestros pueblos y abra un futuro de cooperación, amistad y prosperidad compartida”, publicó la sede diplomática.