Nasry Asfura se reunirá con presidente de Israel y con Benjamin Netanyahu en Jerusalén

Asfura Zablah arribará a territorio israelí al filo de las 5:00 a.m., hora de Honduras, 1:00 p.m. en Israel, acompañado de Mireya Agüero de Corrales, próxima canciller hondureña.

Jerusalén, Israel.- El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, estará llegando este sábado a Jerusalén , Israel, donde sostendrá reuniones con altas autoridades del gobierno tras haber visitado Estados Unidos.

EL HERALDO confirmó que Nasry Asfura será recibido y se reunirá con Gideon Sa’ar, canciller de Israel.

A su vez, los encuentros torales se desarrollarán con Isaac Herzog, presidente del Estado de Israel y Benjamin Netanyahu, primer ministro.

Este rotativo conoció que Nasry Asfura pidió a la Embajada de Israel en Honduras poder ser del conocimiento de proyectos que han sido éxitos en ese país y poderlos replicar en territorio nacional.

Por tal razón, ambas partes consideran que la visita del presidente electo hondureño es de trabajo, más que protocolaria.

Otro tema que sería abordado es el restablecimiento de relaciones diplomáticas al mismo nivel, en virtud que Honduras retiró a su embajador en 2025 ante el conflicto con Gaza.

Este es el segundo viaje de Nasry Asfura como presidente electo tras haber permanecido por unos días en Washington, Estados Unidos.