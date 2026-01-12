Otra inconstitucionalidad y un amparo más presentados contra decreto 58-2025 aprobado por Redondo

Tegucigalpa, Honduras.- La pretención de Libertad y Refundación (Libre), de realizar un nuevo conteo de las 19,167 actas de cierre del recién pasado proceso electoral general, ha generado la antipatía en su oposición política; hoy se interpusieron dos recursos más en contra del decreto que ordenó el recuento de los votos. Con diferencia de unos minutos, profesionales del derecho presentaron este día en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dos recursos que contravienen lo expresado en el decreto legislativo 58-2025, que fue aprobado por la Comisión Permanente del Congreso Nacional (CN), sancionado por la presidenta de la República, Xiomara Castro, y luego publicado en el diario oficial La Gaceta. En primera instancia, la abogada Ruth Lafosse, en su condición de representante de la plataforma ciudadana denominada Defensores de Honduras, interpuso una acción de amparo, con el objetivo de que se inaplique el decreto legislativo 58-2025, en el que se anula la declaratoria de las elecciones y manda a que se ejecute de nuevo el escrutinio de los votos.

"En conclusión, queremos dar a entender y a verificar que sea la Sala de lo Constitucional, la que le ordene tanto a Luis Redondo, como al grupo de diputados, que quede sin ningún valor y efecto el decreto que intenta anular las elecciones y que intenta impedir el proceso de alternabilidad de las nuevas autoridades elegidas por el pueblo", explicó Lafosse. La constitucionalista Ruth Lafosse, argumentó que la acción legal es para evitar que se violente el mandato ciudadano expresado en las urnas el pasado 30 de noviembre, cuando los hondureños acudieron para elegir a sus nuevas autoridades. "El voto no se reduce nada más a depositarlo. El efecto jurídico, la eficacia jurídica en este momento es crucial y Luis Redondo pretende que el efecto jurídico no lo tenga; así que él no tiene ningún tipo de atribución, no es una autoridad competente para anular elecciones, para redefinir el valor del voto o para contar el voto cuando ya su propio partido libre lo contó", precisó Lafosse.

El recurso de amparo solicita la suspensión del acto reclamado, la inmediata orden de que Luis Redondo siga obstaculizando y tomando las instituciones físicas del Congreso Nacional y que se le ordene dejar de obstaculizar el ingreso del total de los diputados, es decir, al pleno del Congreso Nacional para que estos desarrollen la actividad legislativa. La petición expresa de este amparo, por parte de los recurrentes, es que la Sala Constitucional lo resuelva de manera inmediata, a razón de que estamos a pocos días de que los diputados recién electos puedan sesionar el próximo 21 de enero, con la instalación de la nueva legislatura.

Recurso de inconstitucionalidad

Los también profesionales del derecho, Fernando González y Leonel Núñez, incoaron una garantía de inconstitucionalidad por la vía de acción en forma total y por razón de contenido, contra el decreto 58-2025, publicado en el diario oficial La Gaceta, con número 37039, en fecha 9 de enero del 2026.