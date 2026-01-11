Temor a la ley: razón por la que Redondo no quiere soltar su cargo, según analistas

"El señor Redondo, que no quiere aceptar que se va del cargo, no lo quiere soltar, no quiere aceptar que ya no será diputado. Pero, ante todo, creo que está temiendo mucho en dejarlo, por lo que puede ocurrir con sus acciones anteriores", manifestó este domingo en entrevista para RCV el presidente de la Coalición Patriótica, Juan Carlos Rodríguez.

Tegucigalpa, Honduras—. Luego de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo , aprobara un decreto que ordena un recuento de votos —desconociendo la autoridad del CNE — y que este fue sancionado por la presidenta Xiomara Castro , analista opinan que Redondo tiene miedo de dejar el cargo ante posibles repercusiones legales de sus acciones.

Asimismo, reprochó el hecho de que muchos hagan interpretaciones de la Constitución a su conveniencia, haciendo referencia al Consejo de Ministros del pasado sábado 10 de enero, donde concluyeron que la declaratoria del CNE había quedado inconclusa. "Hasta el momento, no se ha presentado una declaración total de las elecciones", manifestó en conferencia de prensa el subsecretario de Relaciones Exteriores, Gerardo Torres, tras la reunión.

"Comienzan a buscar cómo interpretar la Constitución y se agarran de decir que el CNE no terminó de hacer el trabajo y que por eso la declaratoria no es completa y que por eso no es valedera", sostuvo Rodríguez.

"Yo en ningún momento me di cuenta que la declaratoria era parcial, porque en ninguna parte se dijo al momento de exteriorizar la declaratoria oficial que era parcial, sino que era completa. O sea, llegaron hasta donde ellos pudieron", agregó el analista.

El experto argumentó que si alguien no está conforme con los resultados, la instancia no es el Congreso Nacional, sino que el Tribunal de Justicia Electoral.

"Estoy hablando en términos de lo que la ley dice. La siguiente instancia no es el Congreso Nacional, sino que sencillamente es el Tribunal de Justicia Electoral. Y aquí es donde viene aquello nuevamente... se les acabó el tiempo, presentaron y ya es el tribunal el que tenía a su cargo resolver sobre las impugnaciones que estaban presentando", concluyó Rodríguez.

Por su parte, el experto jurídico, Jaime Rodríguez, también se pronunció en torno a las acciones de Luis Redondo. "Eso es atentar contra la forma de gobierno, contra el período de gobierno. Lastimosamente el señor Redondo, asistido por un diputado que se cree dueño del derecho, sale con posiciones inventadas, pronunciamientos arbitrarios, contrarios a la ley, lo que fomenta es más odio, más división".

"Presentar una moción para que se haga un recuento, un nuevo escrutinio de los votos, cuando el pueblo hondureño ya decidió cuál era su voluntad, es ilegal. El órgano competente para regular el asunto de las elecciones es el Consejo Nacional Electoral", opinó el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ivis Discua.