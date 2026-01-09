  1. Inicio
Roosevelt Hernández dice que propuesta para capturar a Luis Redondo es “un disparate”

El ministro de Defensa aseguró que las Fuerzas Armadas no deben acatar esa directriz de los diputados de oposición

  • Actualizado: 09 de enero de 2026 a las 14:15
Roosevelt Hernández desestimó la propuesta hecha por los diputados de oposición.

Foto: Cortesía redes Secretaría de Defensa

Tegucigalpa, Honduras.- Roosevelt Hernández, ministro de Defensa y exjefe de las Fuerzas Armadas, tildó de “disparate” la propuesta para que Luis Redondo, presidente del Congreso, sea capturado por parte de las FF AA.

El exjefe militar fue consultado ante la directriz hecha por los diputados de oposición el 8 de enero durante una sesión realizada fuera del Congreso Nacional (CN).

Lo aprobado por los opositores establece que Luis Redondo ha cometido el delito de traición a la patria y la institución castrense debe requerirlo.

Sin embargo, Roosevelt Hernández afirmó que las FF AA no deben cumplir con esa petición.

“Hay un Estado de derecho y para eso está la institucionalidad, están las instituciones competentes. Las Fuerzas Armadas no son para eso y definitivamente yo le llamaría un disparate. Hay instituciones que están para eso y si hay delito pueden acudir a la Policía Nacional y está el Ministerio Público”.

Hernández enfatizó que “tiene que hacerse el proceso del Estado de derecho y eso es lo que debe hacerse”.

Directriz de diputados opositores

Según lo expuesto en un documento leído por la congresista Maribel Espinoza, el titular del Legislativo convocó al pleno con el objetivo de arrogarse competencias que no le corresponden al CN, lo que configura un intento de ruptura del orden constitucional.

“Se le ordena a la comisión especial nombrada por este pleno para que en el momento que estimen necesario soliciten por escrito en representación del pleno del CN a las Fuerzas Armadas, quien en cumplimiento del artículo 272 de la Carta Magna y para dar cumplimiento al orden constitucional procedan a dar captura al diputado Luis Rolando Redondo”, leyó Espinoza.

La resolución fue sometida a votación y resultó aprobada por unanimidad de los 74 diputados presentes, luego de que se concediera la dispensa de dos debates, lo que permitió su aprobación inmediata.

