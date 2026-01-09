Roosevelt Hernández dice que propuesta para capturar a Luis Redondo es “un disparate”

Tegucigalpa, Honduras.- Roosevelt Hernández, ministro de Defensa y exjefe de las Fuerzas Armadas, tildó de “disparate” la propuesta para que Luis Redondo, presidente del Congreso, sea capturado por parte de las FF AA. El exjefe militar fue consultado ante la directriz hecha por los diputados de oposición el 8 de enero durante una sesión realizada fuera del Congreso Nacional (CN).

Lo aprobado por los opositores establece que Luis Redondo ha cometido el delito de traición a la patria y la institución castrense debe requerirlo. Sin embargo, Roosevelt Hernández afirmó que las FF AA no deben cumplir con esa petición. "Hay un Estado de derecho y para eso está la institucionalidad, están las instituciones competentes. Las Fuerzas Armadas no son para eso y definitivamente yo le llamaría un disparate. Hay instituciones que están para eso y si hay delito pueden acudir a la Policía Nacional y está el Ministerio Público". Hernández enfatizó que "tiene que hacerse el proceso del Estado de derecho y eso es lo que debe hacerse".

Directriz de diputados opositores

Según lo expuesto en un documento leído por la congresista Maribel Espinoza, el titular del Legislativo convocó al pleno con el objetivo de arrogarse competencias que no le corresponden al CN, lo que configura un intento de ruptura del orden constitucional.