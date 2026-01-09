Gustavo Solórzano a Redondo: “Después lo dejarán solo, nadie responderá por usted”

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, responsabilizó al presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, del ataque que recibió la diputada Gladis López, la tarde de ayer jueves. "Lo ocurrido hoy contra la diputada Gladis Aurora López es un hecho gravísimo que no puede minimizarse. La responsabilidad política recae sobre el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo", expresó a través de su cuenta de X. Solórzano justificó su pensamiento, afirmando que Redondo "una vez más se recurrió a las muchedumbres para imponer la fuerza y no la razón, usurpando la voz del pueblo que ya habló el 30 de noviembre, nos guste o no el resultado".

Cabe recordar que, Gladis López, diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen), acudió al CN durante la tarde de ayer jueves, para atender la convocatoria realizada por Redondo para someter a votación la repetición del escrutinio electoral. Previo a ingresar al hemiciclo, la diputada se dispuso a rendir declaraciones ante los medios de comunicación, sin embargo, tan solo unos minutos después, fue atacada con un artefacto explosivo que le dejo fuertes heridas en su espalda y cabeza. En consecuencia, Solórzano acusó directamente a Redondo de lo ocurrido: "Presidente Redondo, hoy carga usted con una responsabilidad enorme por los hechos ocurridos. Y como ocurre siempre en estos escenarios, después lo dejarán solo. Nadie responderá por usted, nadie asumirá las consecuencias; todos dirán que no lo obligaron".

"Es entonces cuando llega el tiempo de reflexión... pero suele ser demasiado tarde para el arrepentimiento, las consecuencias se empiezan a vivir y nadie de los que hoy adulan serán sus amigos o amigas, solo estarán quienes le aconsejaron, recuérdelo bien", continúo.

El titular del CAH concluyó diciendo que "Honduras merece instituciones que lideren con ley, orden y respeto, no que permitan que la violencia se imponga sobre la democracia. Esto que ha ocurrido hoy es inaceptable".

Convocatoria de Redondo

El titular del CAH también se refirió a la sesión que se llevó a cabo, ayer jueves, al filo de las 6:00 p.m., con el objetivo de someter a votación la repetición del escrutinio electoral. Durante la jornada, solo acudieron diputados del partido Libertad y Refundación (Libre). Las bancadas de oposición hicieron caso omiso al llamado de Redondo y no ingresaron al hemiciclo. "Una sesión convocada por un órgano ilegal e inconstitucional como la llamada “comisión permanente”, se sesiona sin el quorum de 65 diputados e integrando a una mayoría de diputados suplentes, todo esto es absolutamente nulo", aseguró Solórzano.

