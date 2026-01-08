Luis Redondo fue el mayor villano de Honduras en 2025, según encuesta de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, fue elegido por mayoría en la encuesta de EL HERALDO como el mayor villano de Honduras en 2025. El titular del Poder Legislativo tuvo 209 votos que se traducen en un 46.24%. Esta es la segunda ocasión en la que los lectores de EL HERALDO consideran a Redondo como el villano del país, siendo la primera vez en 2022. A Redondo le sigue el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, con 65 votos (14.38%). El tercer lugar se lo quedó Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) en representación de Libertad y Refundación (Libre), con 43 votos (9.51%).

Redondo ha sido cuestionado por diferentes sectores de la sociedad hondureña por su opacidad en la otorgación de subsidios y subvenciones, su abuso de autoridad, arbitrariedades y sectarismo a favor del oficialismo. El rechazo fue tan abismal que, además de no lograr su reelección, fue abucheado cuando se dirigió a su centro de votación en los comicios generales celebrados el 30 de noviembre de 2025. Aunque le quedan pocos días para dejar el parlamento, Redondo sigue pretendiendo socavar la democracia y boicotear los resultados electorales. En un "madrugón" en este 9 de enero, aprobó junto a diputados del oficialismo un informe que cuestiona la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE). En la encuesta de 2024 el villano con más votos fue Carlos Armando Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional quien se reunió con narcotraficantes, de acuerdo a un video divulgado por el medio InSight Crime.

Resultados totales

La encuesta estuvo habilitada desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 8 de enero de 2026 a las 11:59 p.m. Para conocer todos los resultados, diríjase al botón “Resultados” para conocer cuántos votos obtuvo cada uno de los diez personajes que figuraron en la encuesta.