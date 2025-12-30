Los 10 villanos del 2025 en Honduras

El general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, no solo es visto dentro y fuera de las Fuerzas Armadas como un villano, sino que también está a pocas horas de pasar a la historia como uno de los jefes más infames que ha tenido la institución militar en las últimas décadas. Desde que inició su gestión el 21 de diciembre de 2023, Hernández adoptó la posición ideológica del partido Libre, se metió en temas de carácter político, se reunió con el narcoministro venezolano Vladimir Padrino López, impulsó una cruzada a favor de la candidata oficialista, atacó a sus compañeros de armas, agredió a la prensa, atentó contra la Constitución y puso en riesgos la democracia.