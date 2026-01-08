Luis Redondo fue el peor funcionario de 2025, según encuesta de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los resultados de la encuesta realizada por EL HERALDO posicionan al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, como el peor funcionario del año 2025. Redondo en la encuesta de este rotativo obtuvo 200 votos que representan el 45.98% del total de marcas. Cabe resaltar que en la encuesta realizada en 2024 también fue elegido como el funcionario de gobierno con el peor desempeño, así como el villano de 2025.

En segundo lugar se ubica el fiscal general de la República, Johel Zelaya, con 93 votos (21.38%). En la tercera posición se encuentra Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula con 31 votos (7.13%).

El Congreso Nacional presidido por Luis Redondo, además de caracterizarse por el festín de subsidios y subvenciones, fue uno de los más improductivos ante las pocas veces que convocó a sesión. Además, en sus cuatro años de gestión el parlamento hondureño figuró entre los congresos más corruptos del mundo, de acuerdo a los informes de World Justice Project (WJP).

La encuesta estuvo habilitada desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 8 de enero de 2026 a las 11:59 p.m.