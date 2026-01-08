  1. Inicio
Luis Redondo fue el peor funcionario de 2025, según encuesta de EL HERALDO

Los lectores de EL HERALDO eligieron en la encuesta al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, como el peor funcionario hondureño del año 2025

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 17:18
Luis Redondo en dos ocasiones fue nominado por los lectores de EL HERALDO como el peor funcionario hondureño.

 Foto: Jefry Sánchez/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los resultados de la encuesta realizada por EL HERALDO posicionan al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, como el peor funcionario del año 2025.

Redondo en la encuesta de este rotativo obtuvo 200 votos que representan el 45.98% del total de marcas. Cabe resaltar que en la encuesta realizada en 2024 también fue elegido como el funcionario de gobierno con el peor desempeño, así como el villano de 2025.

Los 10 peores funcionarios de Honduras en 2025

En segundo lugar se ubica el fiscal general de la República, Johel Zelaya, con 93 votos (21.38%). En la tercera posición se encuentra Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula con 31 votos (7.13%).

El Congreso Nacional presidido por Luis Redondo, además de caracterizarse por el festín de subsidios y subvenciones, fue uno de los más improductivos ante las pocas veces que convocó a sesión.

Además, en sus cuatro años de gestión el parlamento hondureño figuró entre los congresos más corruptos del mundo, de acuerdo a los informes de World Justice Project (WJP).

Luis Redondo socavó la institucionalidad y democracia de Honduras

Conozca todos los resultados

La encuesta estuvo habilitada desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 8 de enero de 2026 a las 11:59 p.m.

Para conocer todos los resultados, diríjase al botón “Resultados” para saber cuántos votos obtuvo cada uno de los funcionarios de las instituciones estatales centralizadas y descentralizadas.

