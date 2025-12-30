Luis Redondo socavó la institucionalidad y democracia de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Con los días contados para dejar su cargo como presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo está pasando a la historia de Honduras como uno de los políticos más polémicos, autoritarios y divisivos de la historia de Honduras.

Detrás de su cargo hay denuncias de corrupción, ilegalidad, imposición, poca transparencia, de tomar decisiones que atentan contra la democracia e institucionalidad de Honduras, así como de convertir al Congreso Nacional en uno de los más improductivos de América Latina.

Desde el inicio de su gestión, en 2022, fue cuestionado por la forma en la que presidió la Junta Directa del Legislativo, que— para los diputados de oposición— sigue siendo ilegítima.

En ese entonces, los congresistas del Partido Nacional, Liberal y una facción de Libre votaron para que Jorge Cálix presidiera la Junta Directiva, pero desde el Poder Ejecutivo fue "impuesto a golpes y a patadas", lamentó el diputado liberal Marlon Lara.

En 2022, Redondo formaba parte de las filas del Partido Salvador de Honduras (PSH); desde que fue nombrado presidente del Legislativo "traicionó a sus electores del Departamento de Cortés" y abanderó al Libertad y Refundación (Libre), al punto de convertirse en militante en 2024.

"Él muchas veces recibe órdenes y actúa en base a órdenes que le dan desde el Poder Ejecutivo y otras cosas ya las trae él, de ser así, es la personalidad de él", comentó Lara.

Que Redondo no convocara al pleno del Congreso, no dar la palabra y no permitir el acceso a los diputados al hemiciclo es apenas la punta de iceberg, pues en su gestión tomó y sigue tomando decisiones que atentan contra la democracia e institucionalidad del país, consideró Lara.

El caso más reciente es la creación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, una opción establecida en la normativa para ejercer las funciones y atribuciones que manda la Constitución de la República durante el receso del Legislativo.

No obstante, la Comisión fue instalada luego de que los diputados de oposición votaron para ampliar el periodo de sesiones del 1 de noviembre de 2025 al 20 de enero de 2026, debido a la falta de convocatoria del presidente.

Con esta misma comisión, Redondo pretende decidir a las próximas autoridades hondureñas para el periodo 2026-2030.

“Si la declaratoria que se hace o la supuesta declaratoria no cumple con los requisitos de ley... la Constitución de la República establece en su artículo 205: corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: (numeral 7) hacer el escrutinio de votos y declarar la elección del presidente, designados a la Presidencia, diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano, y de los miembros de las corporaciones municipales cuando el Consejo Nacional Electoral no lo hubiera hecho”, aseguró el pasado 29 de diciembre.

Para Lara, la Comisión Permanente es ilegal y solo evidencia cómo Redondo atropella la ley para lograr sus objetivos. "Todo lo que él decía antes, cuando era oposición, que era malo, él lo hace, inclusive lo aumenta, llevando a compañeros diputados a actos de ilegalidad", condenó Lara.