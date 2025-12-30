Luis Redondo socavó la institucionalidad y democracia de Honduras

Para los diputados de oposición, Redondo actuó desde un inicio en la ilegalidad, en muchos casos por órdenes de terceros. En su gestión llevó al Congreso a la improductividad y división

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 11:22
Luis Redondo socavó la institucionalidad y democracia de Honduras

Diputados de oposición recordaron que Luis Redondo fue impuesto como presidente del Congreso Nacional. Dijeron que muchas de sus decisiones se dieron sin consenso ni basadas en la ley.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Con los días contados para dejar su cargo como presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo está pasando a la historia de Honduras como uno de los políticos más polémicos, autoritarios y divisivos de la historia de Honduras.

Detrás de su cargo hay denuncias de corrupción, ilegalidad, imposición, poca transparencia, de tomar decisiones que atentan contra la democracia e institucionalidad de Honduras, así como de convertir al Congreso Nacional en uno de los más improductivos de América Latina.

Desde el inicio de su gestión, en 2022, fue cuestionado por la forma en la que presidió la Junta Directa del Legislativo, que— para los diputados de oposición— sigue siendo ilegítima.

En ese entonces, los congresistas del Partido Nacional, Liberal y una facción de Libre votaron para que Jorge Cálix presidiera la Junta Directiva, pero desde el Poder Ejecutivo fue "impuesto a golpes y a patadas", lamentó el diputado liberal Marlon Lara.

En 2022, Redondo formaba parte de las filas del Partido Salvador de Honduras (PSH); desde que fue nombrado presidente del Legislativo "traicionó a sus electores del Departamento de Cortés" y abanderó al Libertad y Refundación (Libre), al punto de convertirse en militante en 2024.

"Él muchas veces recibe órdenes y actúa en base a órdenes que le dan desde el Poder Ejecutivo y otras cosas ya las trae él, de ser así, es la personalidad de él", comentó Lara.

Que Redondo no convocara al pleno del Congreso, no dar la palabra y no permitir el acceso a los diputados al hemiciclo es apenas la punta de iceberg, pues en su gestión tomó y sigue tomando decisiones que atentan contra la democracia e institucionalidad del país, consideró Lara.

El caso más reciente es la creación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, una opción establecida en la normativa para ejercer las funciones y atribuciones que manda la Constitución de la República durante el receso del Legislativo.

No obstante, la Comisión fue instalada luego de que los diputados de oposición votaron para ampliar el periodo de sesiones del 1 de noviembre de 2025 al 20 de enero de 2026, debido a la falta de convocatoria del presidente.

Con esta misma comisión, Redondo pretende decidir a las próximas autoridades hondureñas para el periodo 2026-2030.

“Si la declaratoria que se hace o la supuesta declaratoria no cumple con los requisitos de ley... la Constitución de la República establece en su artículo 205: corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: (numeral 7) hacer el escrutinio de votos y declarar la elección del presidente, designados a la Presidencia, diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano, y de los miembros de las corporaciones municipales cuando el Consejo Nacional Electoral no lo hubiera hecho”, aseguró el pasado 29 de diciembre.

Para Lara, la Comisión Permanente es ilegal y solo evidencia cómo Redondo atropella la ley para lograr sus objetivos. "Todo lo que él decía antes, cuando era oposición, que era malo, él lo hace, inclusive lo aumenta, llevando a compañeros diputados a actos de ilegalidad", condenó Lara.

Una ilegalidad tras otra

Pero la creación de la Comisión Permanente no es la única imposición realizada por Redondo, pues en 2022 nombró a Manuel Antonio Díaz Gáleas como procurador y al abogado Tomas Emilio Andrade Rodas como subprocurador, pese a que no cumplían los requisitos porque no eran notarios.

En ese mismo año también impulsó la derogación de la Ley de empleo por hora prometiendo a los parlamentarios que lo apoyaron que aprobaría la ley de empleo temporal, que todavía permanece engavetada.

En noviembre de 2023 creó una Comisión Permanente para imponer a Johel Zelaya, como fiscal general, y Marcio Cabañas, como fiscal adjunto. Primero estuvieron de forma interina, hasta que en 2024, con 110 votos a favor, fueron nombrados en el cargo hasta 2028.

En julio de 2023, también cometió una ilegalidad: publicó la adhesión de Honduras a la Corporación Andino del Fomento (CAF), pese a que en la votación no había alcanzado la mayoría simple (65 votos).

Ante la decisión, Redondo arguyó que la aprobación de la CAF, en su segunda votación, pasa en hacer creer “a la población que la aprobación del acta de la sesión anterior se llama 'ratificación del acta' para tratar de engañar a las personas haciéndoles creer que tiene el mismo valor de la ratificación constitucional”.

Lara, por su parte, denunció que estas acciones la has tomado sin respetar la ley ni quórum adecuado en el Congreso Nacional.

"Podríamos seguir hablando de varios actos que él ha cometido que lo han llevado a la situación de rechazo popular. Si usted lo puede ver en cualquier lugar que él va, el rechazo popular que él tiene ante la gente producto de su actuar, producto de que es una persona que recibe órdenes y muchas veces lo que él antes criticaba, ahora él dice que son cosas buenas porque él lo hace. Lo que es malo es malo, hoy, mañana y siempre", advirtió Lara.

El actual diputado liberal lamentó que este no ha sido un congreso de consenso, pues Redondo ni siquiera la da la palabra a los diputados de oposición para opinar sobre temas que se discuten o para presentar mociones.

Los parlamentarios han denunciado que la mayoría de las mociones presentadas en las pocas sesiones celebradas en los últimos cuatro años venían del Ejecutivo.

Y es que el Congreso, al menos hasta octubre de 2025, solo concretó un poco más de 147 sesiones, de acuerdo con un análisis realizado por EL HERALDO Plus. Cada una de ellas ha representado un costo aproximado de 40.4 millones de lempiras.

El analista Luis León señaló que este Congreso ha permanecido paralizado entre la inactividad, vacaciones y conflictos políticos. El costo para los hondureños es "altísimo" debido a los salarios, gastos y recursos consumidos, mientras que el rédito o beneficio para la nación es "casi inexistente", pues de ahí "nunca salió nada que le sirviera al pueblo", lamentó.

A esto se suma la poca transparencia, ya que no publicó información del dinero que recibían los congresistas en subvenciones o ayudas sociales a través del Congreso. En su gestión, muchos parlamentarios estuvieron involucrados en uno de los actos de corrupción más grandes a través de varias instituciones, incluida la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Maribel Espinoza, diputada por el Partido Liberal, quien también ha cuestionado muchas de las decisiones de Redondo, escribió en X que él "está empeñado en quedar como el peor diputado de la historia".

"No solo le mostró a los hondureños lo peor de su calidad humana y quedó demostrado que, pese a todos los subsidios ilegales que llevó a Cortés, fue rechazado, además se está metiendo a serios problemas al pretender subvertir el orden Constitucional", le recordó, luego de que Redondo dijera que el Congreso Nacional podría definir a las próximas autoridades hondureñas si el Consejo Nacional Electoral no cumplía con los plazos.

Espinoza le advirtió que "tenga cuidado porque no hay inmunidad que valga en la excepcionalidad en la que ya estamos ante los diversos ataques que desde el gobierno se hacen contra el orden constitucional; de ser necesario, se tendrá que mantener el imperio de Constitución y usted sufrirá las consecuencias legales que se derivan de ello".

La diputada le recomendó buscarse un buen abogado, pues con sus decisiones está actuando fuera de la ley. Lo mismo opinó Lara, quien recordó que Estados Unidos ya le quitó la visa por sus determinaciones sobre el proceso electoral que vive el país.

"Si usted busca qué significa usurpar un poder del Estado y cuáles son las consecuencias, ahí va a tener la respuesta", dijo Lara, refiriéndose a que Redondo está en un cargo de forma ilegal y eso le puede traer consecuencias a futuro.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más