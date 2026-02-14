Tabla de posiciones de la Liga Nacional: Real España no falla y sigue como líder del Clausura

San Pedro Sula, Honduras.- Real España se consolidó como líder absoluto del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras tras seis jornadas disputadas. La Máquina suma 14 puntos y comienza a marcar distancia en la cima de la tabla. El conjunto aurinegro registra cuatro triunfos y dos empates, manteniéndose invicto en el campeonato. Además, presume 10 goles a favor y apenas cinco en contra, para una diferencia positiva de +5 que respalda su sólido inicio.

En la segunda posición aparece Motagua con ocho unidades, las mismas que Olancho FC y Olimpia, aunque con distinta cantidad de partidos disputados. La pelea por los puestos de privilegio se mantiene cerrada detrás del líder. Más abajo se ubican Marathón y Juticalpa FC con seis puntos, mientras que Victoria y Lobos UPNFM intentan no rezagarse en la clasificación. La zona media refleja un torneo bastante parejo.

En la parte baja de la tabla figuran Platense FC, CD Choloma y Génesis FC, que deberán reaccionar pronto para no complicarse. Por ahora, Real España disfruta de un arranque firme y se escapa como el gran protagonista del Clausura.

Tabla de posiciones

Tabla acumulada