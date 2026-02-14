  1. Inicio
Tabla de posiciones de la Liga Nacional: Real España no falla y sigue como líder del Clausura

El Real España no falló de local ante el CD Choloma y con eso sigue como líder del torneo Clausura

  • Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 21:30
Eddie Hernández llegó a cuatro goles en esta temporada con el Real España.

 Foto: Héctor Paz

San Pedro Sula, Honduras.- Real España se consolidó como líder absoluto del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras tras seis jornadas disputadas. La Máquina suma 14 puntos y comienza a marcar distancia en la cima de la tabla.

El conjunto aurinegro registra cuatro triunfos y dos empates, manteniéndose invicto en el campeonato. Además, presume 10 goles a favor y apenas cinco en contra, para una diferencia positiva de +5 que respalda su sólido inicio.

Real España derrota a Choloma con goles de Aparicio y Eddie Hernández para seguir como líder

En la segunda posición aparece Motagua con ocho unidades, las mismas que Olancho FC y Olimpia, aunque con distinta cantidad de partidos disputados. La pelea por los puestos de privilegio se mantiene cerrada detrás del líder.

Más abajo se ubican Marathón y Juticalpa FC con seis puntos, mientras que Victoria y Lobos UPNFM intentan no rezagarse en la clasificación. La zona media refleja un torneo bastante parejo.

Olancho FC golea al Juticalpa FC en el derbi olanchano

En la parte baja de la tabla figuran Platense FC, CD Choloma y Génesis FC, que deberán reaccionar pronto para no complicarse. Por ahora, Real España disfruta de un arranque firme y se escapa como el gran protagonista del Clausura.

Tabla de posiciones

Tabla acumulada

En la lucha por el no descenso, la situación comienza a tornarse apretada en la parte baja de la tabla acumulada. Juticalpa FC suma 27 puntos y, aunque está por encima de sus rivales directos, no puede relajarse en el cierre del torneo.

Más comprometidos aparecen Génesis FC con 20 unidades y Victoria con 18, mientras que CD Choloma es el más complicado con apenas 14 puntos.

