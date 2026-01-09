¿Quiénes son los sospechosos de atacar a la diputada Gladis López con un artefacto explosivo?

“No los conozco ni ellos me conocen, ¿por qué habría yo de estar molesta con ellos? Y solo sé que son personas que creen en algo, van a donde los mandan, necesitan quizás a veces empleo, necesitan quizás un incentivo para el día, pero no son personas que me odian a mí en sí como persona. Así que yo les digo a ellos, a sus parientes, a sus mamás, sus hijos, sus hermanos: ellos también tienen familia”, explicó.