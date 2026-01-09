¿Quiénes son los sospechosos de atacar a la diputada Gladis López con un artefacto explosivo?

La Policía Nacional identificó a dos sospechosos por el ataque con un artefacto explosivo contra la diputada Gladis Aurora López, ocurrido en los bajos del Congreso Nacional, y ofrece una recompensa de 300 mil lempiras por cada uno para quien aporte información que facilite su captura. ¿Qué se sabe sobre ellos?
Las autoridades difundieron imágenes captadas por cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911, en las que se observa a dos hombres caminando juntos en las cercanías del Congreso minutos antes de que uno de ellos lanzara el artefacto explosivo.
Según las fotografías publicadas por la Policía, uno de los sospechosos es un hombre de tez trigueña, con barba, gorra hacia atrás y camiseta negra.
El otro es de edad adulta, lleva gorra y una chumpa (chaqueta) gris y negra. Se desconoce hasta el momento la identidad de los dos.
El material difundido muestra además que, después de lanzar el artefacto, ambos sujetos se alejaron rápidamente del lugar, por lo que las autoridades consideran urgente su identificación y ubicación.
Uno de los sospechosos mencionado por nombres preliminares es Héctor García, de acuerdo con información parcial compartida en redes sociales por las fuerzas de seguridad; sin embargo, no hay confirmación oficial de detenciones ni cargos formales hasta ahora.
Desde el hospital, López relató que todo ocurrió “cuando estaban buscando la manera de ingresar al hemiciclo, razón esencial por la que se encontraban en el lugar, ya que no habían podido ingresar a las 3:00 de la tarde”.
Ayer jueves, la bancada nacionalista y algunos diputados del Parlacen se presentaron al Congreso tras la convocatoria de Luis Redondo para someter a votación una moción para hacer el recuento de votos de las elecciones generales, donde algunos no pudieron ingresar, entre ellos, la diputada López.
Mientras brindada sus declaraciones, la parlamentaria resultó herida tras ser atacada con un presunto artefacto explosivo dentro de las instalaciones, donde sufrió lesiones en la espalda, oído y la cabeza.
El artefacto impactó en la espalda y cuello de la diputada del Partido Nacional y del Parlamento Centroamericano (Parlacen), causándole heridas que requirieron atención médica.
Ante el ataque, y pese al riesgo que corrió su vida, la diputada, de manera pacífica, se refirió a las personas que “tal vez difieren con nuestro pensamiento o con la ideología del partido que milito”, y aseguró: “No tengo ningún odio hacia nadie”.
“No los conozco ni ellos me conocen, ¿por qué habría yo de estar molesta con ellos? Y solo sé que son personas que creen en algo, van a donde los mandan, necesitan quizás a veces empleo, necesitan quizás un incentivo para el día, pero no son personas que me odian a mí en sí como persona. Así que yo les digo a ellos, a sus parientes, a sus mamás, sus hijos, sus hermanos: ellos también tienen familia”, explicó.