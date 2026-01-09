  1. Inicio
Daño auditivo y posibles quemaduras de tercer grado: estado de salud de la diputada Gladis López

Luego del ataque sufrido con un explosivo previo a la sesión en el Congreso Nacional, la diputada Gladis López dio a conocer su estado de salud tras ser llevada de emergencia al hospital

  • Actualizado: 09 de enero de 2026 a las 08:48
Acostada en una camilla, a la espera de los resultados médicos y de una segunda evaluación, se encuentra la diputada nacionalista Gladis López, quien fue atacada con un artefacto explosivo cuando se disponía a ingresar al Congreso Nacional (CN). Esto dijo sobre su estado de salud:

 Foto: Redes sociales
Desde horas tempranas de este viernes, la diputada López brindó declaraciones y compartió un video en sus redes, hablando sobre lo ocurrido la tarde de ayer jueves y dando detalles sobre su informe médico.

 Foto: Redes sociales
López relató que todo ocurrió “cuando estaban buscando la manera de ingresar al hemiciclo, razón esencial por la que se encontraban en el lugar, ya que no habían podido ingresar a las 3:00 de la tarde”.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
La bancada nacionalista y algunos diputados del Parlacen se presentaron al Congreso tras la convocatoria de Luis Redondo para someter a votación una moción para hacer el recuento de votos de las elecciones generales, donde algunos no pudieron ingresar, entre ellos, la diputada López.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Mientras brindada sus declaraciones, la parlamentaria resultó herida tras ser atacada con un presunto artefacto explosivo dentro de las instalaciones, donde sufrió lesiones en la espalda, oído y la cabeza.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Gladis Aurora López informó que “el artefacto impactó al lado derecho de su espalda, y que además del problema auditivo, la oreja también resultó afectada; en su momento (decían) que podría perder la audición".

 Foto: Redes sociales
Explicó que le hicieron una tomografía para descartar cualquier problema cerebral porque el efecto invasivo, el impacto, me provocó bastante inflamación.

 Foto: Redes sociales
"Era bien difícil dar un diagnóstico; por ejemplo, el otorrino, el oído por dentro cerrado totalmente, me suturó algunas heridas del oído”, explicó.

 Foto: Redes sociales
En cuanto a las quemaduras de su espalda y parte del cuello, López dijo que no tiene un resultado final, pero los médicos “hablaban entre grado dos y tres, escuché, y todavía no me han dado hoy un diagnóstico y, como dije hace poco, una tomografía cerebral para ver algún daño por el impacto en el oído".

 Foto: Redes sociales
Agregó: "Hoy seguiré en observación para ver cuánto es el daño del oído. La inflamación ayer impidió realmente poder hacer un diagnóstico completo hasta esta mañana lo harán”.

 Foto: Redes sociales
Pese a los daños y los riesgos que tuvo, la diputada aseguró que no tiene “ningún resentimiento con esa persona porque sé, como lo dije antes, no lo hace porque le nace hacerle, irle a tirar una bomba a Aurora.

 Foto: Redes sociales
Sin embargo, aclaró que el hecho de que yo no te sienta ninguna acción y ningún odio “no significa que no tenga la responsabilidad de hacer una acción que sirva de elección para que no pueda pasarle a otra persona”.

 Foto: Redes sociales
