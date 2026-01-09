Jorge Cálix: “Luis Redondo atentó contra la vida de la diputada Gladis López”

Tegucigalpa, Honduras.– El diputado del Partido Liberal (PL), Jorge Cálix, acusó al presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, de haber provocado el violento ataque sufrido por la diputada Gladis Aurora López la tarde de ayer jueves.
“Luis Redondo ha cometido un doble atentado: atentó contra la vida de la diputada Gladis Aurora López, con quien me solidarizo y a quien le deseo una pronta recuperación”, expresó Cálix a través de su cuenta en X.
Las declaraciones del parlamentario surgen luego de que, la tarde del jueves -8 de enero-, la diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el Partido Nacional (PN), Gladis López, fuera atacada con un artefacto explosivo.
López se encontraba brindando declaraciones a la prensa en los bajos del Congreso Nacional cuando el explosivo impactó en la parte superior de su espalda, provocándole quemaduras en el cabello y en su oído.
En la misma publicación, Cálix también se refirió a la sesión convocada por Redondo: “Realizó un nuevo atentado contra la democracia, llevando a cabo una sesión espuria, sin quorum. Una sesión tan ilegal como él”.
Hoy, @Lredondo ha cometido un doble atentado: atentó contra la vida de la Diputada Gladis Aurora López, con quien me solidarizo y a quien le deseo una pronta recuperación; y un nuevo atentado contra la democracia, llevando a cabo una sesión espuria, sin quorum. Una sesión tan... pic.twitter.com/ZkzWxmqPMc— Jorge Cálix (@JorgeCalix) January 9, 2026
Cabe destacar que únicamente la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) atendió el llamado de Redondo. La oposición no acudió al hemiciclo, lo que evidenció una sala casi vacía.
Cálix cerró su mensaje lanzando fuertes advertencias contra Redondo: “Vas a pagar en la cárcel por todos tus delitos. Es solo cuestión de tiempo”.