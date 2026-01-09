Jorge Cálix: “Luis Redondo atentó contra la vida de la diputada Gladis López”

Tegucigalpa, Honduras.– El diputado del Partido Liberal (PL), Jorge Cálix, acusó al presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, de haber provocado el violento ataque sufrido por la diputada Gladis Aurora López la tarde de ayer jueves.

“Luis Redondo ha cometido un doble atentado: atentó contra la vida de la diputada Gladis Aurora López, con quien me solidarizo y a quien le deseo una pronta recuperación”, expresó Cálix a través de su cuenta en X.

Las declaraciones del parlamentario surgen luego de que, la tarde del jueves -8 de enero-, la diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el Partido Nacional (PN), Gladis López, fuera atacada con un artefacto explosivo.