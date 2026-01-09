"No tengo ningún resentimiento con esa persona": diputada Gladis López tras ataque con explosivo

Tegucigalpa, Honduras.- Postrada en una camilla con inflamaciones en su rostro y poca capacidad auditiva, la diputada del Partido Nacional, Gladis Aurora López, informó esta mañana sobre su estado de salud tras ser atacada con un artefacto explosivo cuando se disponía a ingresar al Congreso Nacional (CN) la tarde de ayer jueves. Agradecida por estar con vida tras el ataque ocurrido en las afueras del Legislativo, la diputada nacionalista explicó lo sucedido antes de la tragedia. "Yo no quisiera que a nadie le tocara pasar un momento como el que yo viví ayer, caso peor que pudiera perder la vida por cosas pueden tener arreglo", mencionó la nueva diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tras ser impactada con un explosivo en su espalda y cuello.

López relató que todo ocurrió "cuando estaban buscando la manera de ingresar al hemiciclo, razón esencial por la que se encontraban en el lugar, ya que no habían podido ingresar a las 3:00 de la tarde". Ayer jueves, la bancada nacionalista y algunos diputados del Parlacen se presentaron al Congreso tras la convocatoria de Luis Redondo para someter a votación una moción para hacer el recuento de votos de las elecciones generales, donde algunos no pudieron ingresar, entre ellos, la diputada López. Mientras brindada sus declaraciones, la parlamentaria resultó herida tras ser atacada con un presunto artefacto explosivo dentro de las instalaciones, donde sufrió lesiones en la espalda, oído y la cabeza.

Ante el ataque, y pese al riesgo que corrió su vida, la diputada, de manera pacífica, se refirió a las personas que “tal vez difieren con nuestro pensamiento o con la ideología del partido que milito”, y aseguró: “No tengo ningún odio hacia nadie”. “No los conozco ni ellos me conocen, ¿por qué habría yo de estar molesta con ellos? Y solo sé que son personas que creen en algo, van a donde los mandan, necesitan quizás a veces empleo, necesitan quizás un incentivo para el día, pero no son personas que me odian a mí en sí como persona. Así que yo les digo a ellos, a sus parientes, a sus mamás, sus hijos, sus hermanos: ellos también tienen familia”, explicó.

En cuanto a la búsqueda de las personas que habrían lanzado el explosivo, la diputada aseguró que no tiene “ningún resentimiento con esa persona porque sé, como lo dije antes, no lo hace porque le nace hacerle, irle a tirar una bomba a Aurora". Sin embargo, aclaró que el hecho de que yo no te sienta ninguna acción y ningún odio “no significa que no tenga la responsabilidad de hacer una acción que sirva de elección para que no pueda pasarle a otra persona”. Agregó: “Una cosa que no haya odio en mi corazón para una persona que ni siquiera conozco y otra cosa es que haya que ir a los agentes policiales e investigativos para que se quede un precedente. No se puede andar por el pueblo amenazando, asustando, golpeando y por intentando matar a las personas por la función que desempeñen”.

Estado de salud