Nacionalistas repudian ataque con explosivo a diputada Gladis López en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El ataque con un explosivo contra la diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el Partido Nacional, Gladis López, generó múltiples reacciones de sus compañeros de bancada e incluso de diputados del Partido Liberal.
El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, fue uno de los que se encontraba cerca de López cuando ocurrió el incidente y, a través de su cuenta en X, condenó lo sucedido.
“La cobarde agresión que sufrió nuestra compañera Gladys Aurora López retrata lo que Luis Redondo, Mel, Libre y el socialismo del siglo XXI representan: violencia y más violencia. Fue un ataque contra todos, contra la bancada del Partido Nacional, contra los diputados y contra la democracia”, expresó Zambrano.
Seguidamente, manifestó su solidaridad con su compañera y agregó: “En 18 días se restablecerá el orden constitucional y los operadores de justicia no se van a poder excusar de actuar”.
Por su parte, María Antonieta Mejía, designada presidencial electa y actual diputada, aseguró que “la violencia no es política, no es protesta y no es democracia: es un fracaso del Estado y de quienes lo administran”.
Además, responsabilizó a Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional y al Partido Libertad y Refundación (Libre) “por este hecho violento y por el clima de confrontación, ilegalidad y desorden institucional que hoy vive el país”.
El diputado nacionalista Toño Rivera calificó el hecho como una “salvajada” y aseguró que la diputada sufrió varias lesiones, aunque destacó que “afortunadamente el impacto no fue en el rostro”.
Los nacionalistas no fueron los únicos en condenar el ataque. Alia Kafati, diputada del Partido Liberal, también se sumó a las voces de rechazo.
“Lo ocurrido hoy en el Congreso Nacional no puede pasar inadvertido ni ser minimizado. La violencia nunca es justificable, venga de donde venga. Nuestra solidaridad con la diputada Gladys Aurora López. Esperamos que se encuentre bien y que este hecho sea esclarecido conforme a la ley y con la seriedad que amerita”, publicó Kafati.
La diputada Gladis López se encontraba brindando declaraciones a la prensa y a punto de ingresar al hemiciclo cuando un artefacto explosivo cayó en su espalda.