Nacionalistas repudian ataque con explosivo a diputada Gladis López en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El ataque con un explosivo contra la diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el Partido Nacional, Gladis López, generó múltiples reacciones de sus compañeros de bancada e incluso de diputados del Partido Liberal. El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, fue uno de los que se encontraba cerca de López cuando ocurrió el incidente y, a través de su cuenta en X, condenó lo sucedido. “La cobarde agresión que sufrió nuestra compañera Gladys Aurora López retrata lo que Luis Redondo, Mel, Libre y el socialismo del siglo XXI representan: violencia y más violencia. Fue un ataque contra todos, contra la bancada del Partido Nacional, contra los diputados y contra la democracia”, expresó Zambrano.

Seguidamente, manifestó su solidaridad con su compañera y agregó: "En 18 días se restablecerá el orden constitucional y los operadores de justicia no se van a poder excusar de actuar". Por su parte, María Antonieta Mejía, designada presidencial electa y actual diputada, aseguró que "la violencia no es política, no es protesta y no es democracia: es un fracaso del Estado y de quienes lo administran". Además, responsabilizó a Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional y al Partido Libertad y Refundación (Libre) "por este hecho violento y por el clima de confrontación, ilegalidad y desorden institucional que hoy vive el país".