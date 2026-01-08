Video que muestra a la persona que lanzó el explosivo contra la diputada Gladis en el CN, según 911

Tegucigalpa, Honduras.- Cámaras del 911 captaron el momento exacto en el que un hombre, según el Sistema Nacional de Emergencias, lanzó el artefacto explosivo que cayó sobre la diputada nacionalista Gladis López. “Las autoridades informan a la ciudadanía que las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 registraron un incidente ocurrido en las inmediaciones del Congreso Nacional”, publicó el 911 en su cuenta de X. Seguidamente aseguraron que: “De acuerdo con los registros audiovisuales, personas no identificadas que se desplazaban desde el puente Mallol en dirección al Congreso Nacional lanzaron un artefacto explosivo”.

El video muestra que el hombre se encontraba en la intersección que conduce al Congreso Nacional, proveniente del puente Mallol. El clip también evidencia un flujo vehicular considerable, pese a que a las 3:30 de la tarde, cuando ocurrió el incidente, el acceso al hemiciclo se encontraba parcialmente restringido. En las imágenes se observa a un hombre con pantalón blanco lanzando un objeto, aunque no se aprecia el momento en que lo enciende. Iba acompañado de otro ciudadano que llevaba un suéter amarrado a la cintura.