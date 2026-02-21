Impulsan readecuación de guardería para hijos de empleados del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.-Una propuesta para readecuar y ampliar la guardería que funciona en las instalaciones del Congreso Nacional fue presentada ante la Dirección del Despacho de Acción Social Legislativa, con el objetivo de mejorar las condiciones del servicio que se brinda a los hijos de empleados de este poder del Estado.

La iniciativa fue recibida por la directora de Acción Social Legislativa, Yohana Lagos Estrada de Zambrano, quien conoció el diseño elaborado por la firma Payan Arquitectos, orientado a transformar el espacio en una guardería integral que ofrezca atención más completa a los menores.

El proyecto busca crear un entorno seguro y adecuado para los niños, especialmente para aquellos cuyos padres y madres laboran en el Congreso y no cuentan con apoyo para su cuidado durante la jornada de trabajo.