Impulsan readecuación de guardería para hijos de empleados del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.-Una propuesta para readecuar y ampliar la guardería que funciona en las instalaciones del Congreso Nacional fue presentada ante la Dirección del Despacho de Acción Social Legislativa, con el objetivo de mejorar las condiciones del servicio que se brinda a los hijos de empleados de este poder del Estado.
La iniciativa fue recibida por la directora de Acción Social Legislativa, Yohana Lagos Estrada de Zambrano, quien conoció el diseño elaborado por la firma Payan Arquitectos, orientado a transformar el espacio en una guardería integral que ofrezca atención más completa a los menores.
El proyecto busca crear un entorno seguro y adecuado para los niños, especialmente para aquellos cuyos padres y madres laboran en el Congreso y no cuentan con apoyo para su cuidado durante la jornada de trabajo.
La propuesta apunta a fortalecer este servicio como una alternativa que permita a los trabajadores desempeñar sus funciones con mayor tranquilidad.
De acuerdo con lo planteado, la readecuación no solo contempla mejoras en infraestructura, sino también en la calidad de la atención. La guardería integral incluiría alimentación diaria para los menores, así como acompañamiento educativo y refuerzo en sus estudios.
Entre los componentes del proyecto también figura la impartición de clases formativas y la enseñanza del idioma inglés, con el propósito de contribuir al desarrollo académico y personal de los niños desde temprana edad.
El diseño presentado establece estándares orientados a garantizar el bienestar y la seguridad de los menores, además de crear un ambiente propicio para el aprendizaje y la convivencia. La propuesta prioriza espacios adecuados, funcionales y acordes a las necesidades de los pequeños.
Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo por fortalecer el respaldo institucional hacia el personal del Congreso Nacional, generando condiciones que favorezcan el equilibrio entre la vida laboral y familiar de los empleados.
Lagos Estrada valoró de manera positiva el planteamiento y destacó la importancia de promover proyectos sociales dirigidos al bienestar de las familias que forman parte del Poder Legislativo.