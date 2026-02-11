Presentan iniciativa en el Congreso Nacional para ampliar período postnatal de 42 a 65 días

Tegucigalpa, Honduras.-Una iniciativa de ley orientada a ampliar el período de licencia postnatal de 42 a 65 días, fue presentada en la sesión de este miércoles 11 de febrero en el Congreso Nacional.

El proyecto fue presentado por el diputado del Partido Demócrata Cristiano (DC), Godofredo Fajardo, con el objetivo de favorecer la recuperación de la madre y fortalecer el cuidado del recién nacido.

De acuerdo con el legislador, la ampliación del período postnatal permitiría a las madres contar con más tiempo para su recuperación física y emocional tras el parto, así como brindar una atención más cercana a sus hijos durante las primeras semanas de vida, consideradas clave para su desarrollo.