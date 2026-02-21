En casi un mes, el nuevo Congreso Nacional supera los 120 proyectos presentados

El secretario del Legislativo, Carlos Ledezma , detalló que desde el primer día se marcó una diferencia en comparación con el año previo, destacando la cantidad de proyectos ingresados y la asistencia total de los diputados.

Más de 120 iniciativas han sido introducidas al pleno y varias ya fueron aprobadas, incluyendo decretos de emergencia, amnistías y medidas sociales.

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas semanas de haberse instalado la nueva legislatura, el Congreso Nacional ya reporta una intensa actividad parlamentaria que, según sus autoridades, supera el ritmo del periodo anterior.

“En este Congreso, solo el primer día después de instalada la primera legislatura, 17 proyectos de ley ingresaron a la secretaría del Congreso Nacional más cuatro manifestaciones. Lo que hicimos en una tarde fue lo que en este caso se presentó el último año del Congreso Nacional anterior”, afirmó Ledezma.

De acuerdo con el funcionario, la dinámica legislativa ha estado acompañada de disciplina en el pleno. Aseguró que en todas las sesiones desarrolladas hasta ahora se ha registrado asistencia completa de los 128 congresistas.

“Con el tema de las asistencias hemos tenido 100 de 100 en todas las sesiones que llevamos del Congreso Nacional, asistencia completa, y aquí yo quiero felicitar a los 128 diputados y diputadas porque hemos entendido la responsabilidad que el pueblo hondureño ha delegado en nosotros”, expresó el secretario.

El representante legislativo señaló que, si bien cada diputado llega respaldado por un partido político, en el hemiciclo prevalece el interés nacional.

“Hemos tenido muchas leyes por unanimidad, pero de igual manera hemos tenido otras leyes que no han tenido unanimidad y es parte de la democracia. Al final, el Congreso se define con votos y todas las leyes que se han aprobado han sido con los votos que manda la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Congreso Nacional”, sostuvo.

En cuanto a cifras concretas, Ledezma indicó que en menos de un mes ya se contabilizan más de 120 iniciativas presentadas ante el pleno, entre propuestas de ley, mociones y manifestaciones.

“Van unos 120 proyectos presentados. Vamos a estar sacando un informe del primer mes de este nuevo Congreso Nacional, cuántos proyectos fueron presentados y cuántos ya fueron con dictamen y aprobados”, puntualizó.

El secretario adelantó que la Secretaría Legislativa lleva una bitácora detallada de cada sesión, en la que se consignan proyectos ingresados, mociones y manifestaciones, información que estará disponible para consulta pública como parte de un ejercicio de transparencia impulsado por la directiva encabezada por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano.

“Vamos a presentar un informe donde el pueblo hondureño va a ver que hoy sí hay un Congreso decidido a trabajar y comprometido para hacer las cosas bien”, afirmó.