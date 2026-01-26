Congreso Nacional celebra segunda sesión y aplica reducción salarial a diputados faltistas

Tegucigalpa, Honduras.– El pleno del Congreso Nacional celebró este lunes 26 de enero su segunda sesión ordinaria, tras la instalación de la primera legislatura del nuevo período, en una jornada en la que se dio lectura a varios proyectos de decreto y se anunciaron medidas disciplinarias contra diputados ausentes. Durante la sesión, diputados de distintas bancadas presentaron y leyeron iniciativas de decreto, entre ellos Yasmin Meza Erazo, Antonio Rivera Callejas, Kitza Pérez, mientras que Lissi Cano y Rashid Mejía al tomar la palabra secundaron algunas de las iniciativas, como parte de la agenda legislativa que se espera derive en la aprobación de decretos considerados prioritarios.

En el desarrollo de la sesión, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ordenó deducir un día de salario a los diputados que no asistieron a la sesión plenaria ni enviaron a sus respectivos suplentes, una medida que, según expresó, busca dar un ejemplo de responsabilidad al país. "Para eso nos pagan", reiteró Zambrano al instruir al secretario del Congreso, Carlos Ledezma, que diera lectura a los faltistas y les aplicará la deducción, subrayando que se trata de una señal de compromiso y respeto al mandato ciudadano, especialmente al tratarse de apenas el segundo día de sesiones del nuevo Congreso. Entre los diputados que no asistieron figuran Iroshka Elvir, Marco Rodríguez, Yuri Sabas, Sergio Castellanos, Godofredo Fajardo, Herlen Bonilla, John Milton García y Marco Tinoco. No obstante, se indicó que Marco Rodríguez y Godofredo Fajardo llegaron sobre la hora, excusándose por su retraso.