Presentan proyecto para regular emisión de cadenas nacionales obligatorias

Tegucigalpa, Honduras.– El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa orientada a reformar el artículo 10 de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, con el objetivo de regular la figura de la cadena nacional obligatoria y restringir su uso a situaciones excepcionales. De acuerdo con la exposición del parlamentario, la propuesta busca fortalecer la libertad de expresión, modernizar la comunicación del Estado y restablecer el equilibrio entre el poder público y los derechos fundamentales, bajo el principio de que el gobierno debe informar, pero no imponer. Durante su intervención en el hemiciclo, Rivera Callejas cuestionó el uso recurrente de la cadena nacional como mecanismo de interrupción obligatoria de la programación. “Mire, compañeros, diputados y diputadas, ¿cuántos miembros de la sociedad hondureña nos dicen, ‘estaba viendo una buena película, estaba viendo un buen partido, estaba viendo una buena noticia y esto del gobierno me obligan a pagar la televisión o la radio’?”, expresó.

El legislador aclaró que la iniciativa no está dirigida contra el gobierno entrante, sino que plantea una regulación de carácter permanente. Rivera Callejas hizo un llamado a las distintas bancadas, incluyendo a diputados de Partido Libertad y Refundación (Libre), para respaldar la reforma, señalando que se trata de una norma pensada para el futuro y para evitar abusos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Yo quiero presentar la consideración de ustedes y ojalá que inclusive los diputados de Libertad y Refundación me acompañen en este proyecto de ley porque como le digo, no es ya para el pasado, es para el futuro y es sobre todas las cosas para no cometer esos abusos”, sostuvo.