Ministros confiesan qué harán al dejar sus puestos del gobierno, ¿qué logros dejan?

Tegucigalpa, Honduras.- La administración de Xiomara Castro, al igual que otros gobiernos que han pasado por Honduras, se caracterizó por la creación de nuevas secretarías de Estado y, en consecuencia, por el nombramiento de ministros y viceministros a cargo de los distintos despachos gubernamentales. Durante el período 2022-2026, bajo el gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre), el Ejecutivo contó con 26 secretarías de Estado, además de 36 instituciones autónomas o descentralizadas, entre otras entidades públicas de segunda categoría. En todos esos establecimientos públicos hubo un ministro, varios viceministros, y otros empleados que tuvieron rangos de gerentes o directores. Con el objetivo de conocer la valoración que hacen de su paso por la administración pública, EL HERALDO intentó contactar a un grupo de exfuncionarios para consultarles cuál consideran que fue su principal logro durante su gestión y a qué se dedicarán a partir del 28 de enero, una vez fuera del gobierno.

Carreteras y cero analfabetismo

Octavio Pineda, el joven que se desempeñó como ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), y de los pocos funcionarios que un sector de la ciudadanía reconoció su labor, al consultarle sobre cuál fue su principal logro, dijo: "la cantidad de kilómetros (de carreteras) intervenidos durante los cuatro años". Sobre sus nuevas ocupaciones, aseguró: "regreso a la empresa privada, a trabajar en la construcción en las empresas de la familia". Haber publicado un mensaje en X, felicitando a su esposa, la diputada y ahora vicepresidenta del Congreso Nacional (CN), Erika Urtecho, desencadenó en el despido, casi en el acto, del exministro de Educación, Daniel Esponda, por parte de la mandataria Xiomara Castro.

El maestro de profesión, apuntó que tuvo muchos logros, pero uno y el que talvez es el más importante para él, fue declarar al país libre de analfabetismo por primera vez en la historia. "No hay países con cero analfabetismo, pero nosotros lo dejamos por debajo del 3.5; se puede declarar un territorio libre de analfabetismo cunado está por debajo del seis (por ciento)", resaltó Esponda. El catedrático reveló que desde que dejó de ser ministro, el 3 de diciembre del año pasado, se dedicará a hacer trabajos de investigación "y voy a volver a los salones de clases". Daniel es maestro del Instituto Técnico Honduras (ITH), en la capital.

Orgullosa de su trabajo

Otra de las que no tuvo problemas en contestar su celular, fue la exministra de Salud, Carla Paredes. Cuestionada por su labor al frente de ese despacho de Estado. Sobre su principal logro, apuntó: "es difícil decir cuáles, pero yo creo que haber recuperado la gobernanza y la rectoría de la Secretaría de Salud, junto a la extensión de coberturas y haber probado que si puede el sistema público ser una solución para los problemas de salud del pueblo hondureño, es de lo que yo más orgullosa estoy", detalló.

Con relación a sus nuevas ocupaciones, recordó que ella es médico de profesión. "Dejo un cargo porque estoy agotada y descanso un poco, y luego continúo con mi vida, porque ni modo, uno tiene compromisos, responsabilidades y aún tengo una edad en la que puedo trabajar. Me voy a tomar un descanso, ¿de cuánto? no lo sé. Nunca había tenido tantas canas como tenga ahora", sonrió Paredes. Antes de ser secretaria de Estado fue directora en el Hospital Santa Bárbara Integrado y posteriormente nombrada como directora del Hospital Escuela (HE).

Derechos Humanos

Dos años en la Secretaría de Derechos Humanos, un año y cuatro meses como viceministro y ocho meses como titular de ese despacho, el periodista Héctor Longino Becerra, compartió que su mayor logro al frente de esa Secretaría, fue haber construido la política pública para la década del 2025 al 2035, en materia de derechos humanos. "La política pública recoge todas las acciones que el Estado de Honduras debe de realizar en materia de garantías de derechos humanos. Ahí involucra el trabajo que se debe de realizar desde la institucionalidad pública en esos diez años", exteriorizó Becerra. Adelantó que, al término de sus labores en el Estado, a partir del 1 de febrero próximo, buscará dar clases en cualquiera de las universidades del país, en la temática de derechos humanos y además en el área del periodismo, carrera que él estudió, y consultorías en esas áreas. De la Dirección del Despacho Municipal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), pasó a la Administración General de Servicio Civil (Ansec); Russel Garay, asumió como secretario ejecutivo de esa entidad estatal. Garay fue uno de los hombres más cercanos al poder de Xiomara Castro y Manuel Zelaya, desde antes que Libre asumiera la presidencia de Honduras. "Lo que se hizo fue dignificar al trabajador público. La base salarial antes era de 9,200 lempiras y la subimos a salario mínimo y dimos acuerdos de permanencia a más de 24 mil personas que anteriormente estaban por contratos. Creamos la Escuela de Profesionalización del Servicio Público; desde 1957 estaba contemplado que existía una Escuela y hasta en este gobierno se logró crear", explicó Russel, como su principal éxito. Al salir del gobierno, Garay no descarta regresar a trabajar en un organismo de cooperación internacional o un banco de desarrollo. Trabajó en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) antes de estar en el Estado y es máster en políticas públicas, título obtenido en la Universidad de Oxford. De su lado, Lizeth Coello, Ministra de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), consideró que el principal logro en su gestión durante dos años fue profesionalizar a los servidores públicos para atender vulneración de derechos porque se requiere personal especializado para atender a un niño vulnerado". A partir del 28 de enero, "lo primero que haré es dedicarme a descansar lo que me pida el cuerpo porque han sido dos años intensos", expresó.



La exfuncionaria agregó que luego seguirá en este tema de la niñez. "Al regresar siempre trabajar en la defensa y promoción de derechos de la niñez, porque eso es mi vida", reiteró.

No contestaron