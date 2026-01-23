Marginar a Nasralla del gobierno fue una de las causas de la derrota de Libre: José Carlos Cardona

Tegucigalpa, Honduras.- El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) reconoció que una de las razones por las que Libertad y Refundación (Libre) perdió las elecciones es el marginamiento hacia Salvador Nasralla. Nasralla fue parte de la alianza que hizo ganar a Xiomara Castro en 2021 y Cardona enumeró al menos ocho motivos que llevó al desgaste de Libre en los comicios generales de 2021.

Entre esos motivos de la derrota se encuentra la falta total de una estrategia de comunicación gubernamental y la ruptura de la corrección política como discurso político. A su vez, la apertura de frentes multiconflictos, vocerías sin control y caos institucional y de colectivos. Cardona detectó que caos legislativo mediante el pobre índice de sesiones en el Congreso de Luis Redondo se sumó a los puntos que afectaron. Finalmente, el marginamiento de Salvador Nasralla y hasta la salida de Jorge Cálix.