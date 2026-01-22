Lo que hizo Luis Redondo en sus últimas horas como presidente del Congreso Nacional

¿Qué hizo Luis Redondo en sus últimas horas como presidente del Congreso Nacional? Así fueron los últimos momentos de un presidente que fue impuesto en 2022 sin los votos requeridos y señalado por liderar uno de los Congresos menos productivos en la historia de Honduras.
El 21 de enero, Tomás Zambrano fue electo como presidente de la Junta Provisional del Congreso Nacional y este 23 tomará el puesto en propiedad, asumiendo como el nuevo titular del Poder Legislativo por el período 2026-2030.
Las últimas comparecencias de Luis Redondo fueron con la polémica comisión permanente, tratando de hacer el recuento de votos a los tres niveles electorales.
Redondo fue impuesto en 2021 con menos de 50 votos y mediante patadas, siendo un presidente ilegal que usurpó el poder y tal como inició, terminó su mandato el 20 de enero.
Previo a la medianoche del 21 de enero, Luis Redondo fue acompañado del diputado Osman Chávez y de David Reyes, gerente general del Poder Legislativo.
Redondo estuvo toda la tarde y noche del 20 de enero en el Congreso, ya por la noche salió y observó del mural de Francisco Morazán fuera del hemiciclo.
Redondo también caminó por el salón de retratos del Congreso, besó y saludó a la bandera nacional.
Momento cuando Redondo saludó la bandera de Honduras previo a salir del Congreso, el ahora exdiputado salió a las 12 de la medianoche en una camioneta blanca y con seguridad.
Frente al mural de Morazán en una plaza que está al lado del Congreso, Luis Redondo dijo “volveré”, viendo hacia el mural del prócer nacional.
Luis Redondo estuvo como presidente a raíz de la alianza entre Salvador Nasralla y Xiomara Castro en 2021. Nasralla le propuso a Castro designar a Redondo, entonces diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH). Pese a no obtener los votos en ese momento, tomó poder entre violencia y sin respetar que Jorge Cálix sí tenía los votos requeridos.