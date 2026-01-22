Lo que hizo Luis Redondo en sus últimas horas como presidente del Congreso Nacional

Luis Redondo estuvo como presidente a raíz de la alianza entre Salvador Nasralla y Xiomara Castro en 2021. Nasralla le propuso a Castro designar a Redondo, entonces diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH). Pese a no obtener los votos en ese momento, tomó poder entre violencia y sin respetar que Jorge Cálix sí tenía los votos requeridos.