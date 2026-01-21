¡Cardona arremetió! Así llegó Isis Cuéllar al CN tras ausentarse seis meses por escándalo de Sedesol

En sus redes sociales, el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, reaccionó de esta manera: “Feliz por ser protegida por el partido. Días después de mi renuncia sacaron un comunicado donde la hacían a un lado de todo pero a la semana siguiente todo el gobierno empezó a mandarle ayudas, camiones de bono tecnológico, que repartió entre alcaldes liberales. En noviembre le dieron el control de todas las credenciales del partido en Copán, para poder inflar y quedar como diputada, dado que en el departamento estaba desprestigiada por lo que hizo. Ninguna impugnación pasó en el CNE y ahí está, lista para negociar impunidad con su voto. Será el lunar negro en la cara de nuestro partido, si es que no traiciona y se va a otro (lo ha intentado estas semanas pero el bipartidismo no la acepta)”.