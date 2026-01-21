¡Cardona arremetió! Así llegó Isis Cuéllar al CN tras ausentarse seis meses por escándalo de Sedesol

Isis Cuéllar, diputada de Libertad y Refundación (Libre) reapareció luego de seis meses ausente por el escándalo en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Esto es lo que pasó con la congresista y la forma en cómo arremetió el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona.
Cuéllar fue reelecta como diputada de Libre por Copán, pese al escándalo en Sedesol a mitad del 2025. Su partido le pidió la renuncia, pero ella hizo caso omiso y se reeligió hasta ganar.
Cuéllar fue saludada por varios congresistas de su bancada y se negó a atender a los medios de comunicación que la buscaron para entrevista.
En la mayoría de la sesión estuvo sentada en su curul y estuvo atenta a la elección de la Junta Provisional del Congreso Nacional.
Desde que se registró el escándalo en Sedesol, Cuéllar no se ha pronunciado sobre los hechos, mismos que la señalaron como uno de los personajes de usar fondos públicos para campaña política.
Diversos comunicadores la llamaron para poder entrevistarla, diciendo únicamente que atendería en otro momento.
Quienes la saludaron fueron los diputados de su bancada, aunque no todos los hicieron porque varios de ellos estuvieron a favor que renunciara por el escándalo.
En sus redes sociales, el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, reaccionó de esta manera: “Feliz por ser protegida por el partido. Días después de mi renuncia sacaron un comunicado donde la hacían a un lado de todo pero a la semana siguiente todo el gobierno empezó a mandarle ayudas, camiones de bono tecnológico, que repartió entre alcaldes liberales. En noviembre le dieron el control de todas las credenciales del partido en Copán, para poder inflar y quedar como diputada, dado que en el departamento estaba desprestigiada por lo que hizo. Ninguna impugnación pasó en el CNE y ahí está, lista para negociar impunidad con su voto. Será el lunar negro en la cara de nuestro partido, si es que no traiciona y se va a otro (lo ha intentado estas semanas pero el bipartidismo no la acepta)”.
En septiembre del 2025, Isis Cuéllar se desvinculó del manejo irregular de recursos provenientes del fondo de los diputados, trasladando la responsabilidad a sus colaboradores y asistentes, así como a las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
"No es nuestra atribución verificar la ejecución de los proyecto", respondió Cuéllar a las interrogantes de los auditores del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que elaboraron el informe que confirma que la congresista participó en un esquema de asignación irregular de recursos del Fondo de Administración Solidaria, aprobado por el Congreso.