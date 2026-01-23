Las 10 primeras reformas que busca hacer Tomás Zambrano como presidente del Congreso

Las bancadas también acordaron eliminar el fondo departamental, al considerar que este mecanismo generó señalamientos judiciales contra diputados. “En la gran mayoría de manera injusta, se va a eliminar”, indicó. En cuanto al manejo de subsidios, anunció que los diputados ya no administrarán recursos directamente. “Esa gestión va a ser transparente, se van a rendir cuentas y será a nombre de alcaldías, patronatos, juntas de agua, iglesias o microempresas”.