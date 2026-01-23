¿Cuáles serán las 10 primeras reformas que busca hacer Tomás Zambrano como presidente del Congreso Nacional de Honduras? Este es el listado de leyes y decretos que serán aprobados por el Poder Legislativo bajo el mando del congresista de Valle.
Una de las primeras cosas anunciadas por Zambrano es que si un diputado y su suplente no asisten los días de sesiones, no se le pagará el salario completo.
Zambrano también adelantó que no alquilarán camionetas blindadas para darlas a los congresistas, sobre todo que gobierna este poder del Estado. ¿Se cumplirá
Otro punto central es la reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional para evitar abusos de poder. En ese sentido, anunció la eliminación de la Comisión Permanente. “No es posible que la comisión permanente haya sustituido la voluntad de 128 diputados, eso no va a volver a pasar”.
“Vamos a iniciar con temas electorales, no vamos a estar con problemas en tres años, cuando empiecen las primarias, buscando reformas electorales”, señaló. Una de esas reformas electorales primordiales será la aprobación de la segunda vuelta.
Zambrano adelantó que buscarán impulsar reformas a la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas para evitar su politización.
En materia laboral, PN y PL acordaron retomar la Ley de Empleo por Hora y la Ley de Empleo Parcial. Según expuso, la derogación de estas normativas dejó sin trabajo a miles de personas. “Hay que retomar esa ley, va a ser de las primeras iniciativas que se van a poder llevar a cabo en consenso”, afirmó Zambrano.
Reformas encaminadas a fortalecer a los titulares de los organismos electorales como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE) será otra reforma.
Desde ya se ha anunciado que el Partido Nacional y Liberal está buscando lograr 86 votos para poder hacerle juicio político a Marlon Ochoa.
Asimismo, se plantean reformas para regular la figura de los diputados suplentes y evitar que se repitan prácticas de usurpación de curules. “No vamos a permitir lo que pasó en los últimos cuatro años”, advirtió el líder nacionalista.
Las bancadas también acordaron eliminar el fondo departamental, al considerar que este mecanismo generó señalamientos judiciales contra diputados. “En la gran mayoría de manera injusta, se va a eliminar”, indicó. En cuanto al manejo de subsidios, anunció que los diputados ya no administrarán recursos directamente. “Esa gestión va a ser transparente, se van a rendir cuentas y será a nombre de alcaldías, patronatos, juntas de agua, iglesias o microempresas”.