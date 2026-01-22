Jorge Cálix adelanta que ya están buscando votos para juicio político a Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.- Jorge Cálix, recientemente nombrado como jefe de bancada del Partido Liberal, adelantó que ya están buscando 86 votos para reformas que necesitan la mayoría calificada y hasta un juicio político a Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE). La noche de este 22 de enero, los 41 diputados liberales se reunieron en un hotel de la capital para abordar la conformación de la junta directiva en propiedad del Congreso Nacional este viernes 23.

Cálix detalló que se reunirán hoy y este viernes desde las 9:00 a.m. para unificar criterios y llegar a consensos con el Partido Nacional ya que, entre ambas bancadas, suman 90 parlamentarios. El diputado inició diciendo que "es urgente una reforma a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y que no vuelva ningún animal como Roosevelt (Hernández) a dirigir las Fuerzas Armadas y evitar que vuelvan a politizarla". En relación a los consensos con el Partido Nacional, puntualizó que "es importante que se pueda trabajar con un bloque compacto de al menos 86 diputados para lograr todas estas cosas porque yo puedo querer cambiar siete artículos de la Constitución, pero si no se reforma con 86 votos entonces la reforma no es válida ya que se ocupan 86 votos para reformas constitucionales y electorales". Jorge Cálix alertó que será cuestión de tiempo para aprobar el juicio político a Marlon Ochoa en la primera legislatura.