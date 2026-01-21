Curiosidades sobre Tomás Zambrano, nuevo presidente de la junta directiva provisional del CN

¿Quién es su esposa? ¿Olimpia o Motagua? ¿De qué se graduó? ¿Fue futbolista? Estas son algunas curiosidades de Tomás Zambrano, electo como nuevo presidente del Congreso Nacional (CN) este 21 de enero. Tras varios años de ser congresista y a una edad joven, liderará por primera vez este poder del Estado.
Zambrano fue electo este 21 de enero como el presidente de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional número 12 en la era democrática de Honduras (desde 1982), que lo convierte en virtual presidente del Legislativo, siendo apenas el quinto del Partido Nacional desde 1982 a la fecha.
Zambrano nació el 29 de julio de 1982 en Nacaome, Valle y se graduó como abogado en Tegucigalpa en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), luego regresó a Nacaome para trabajar en el bufete de su padre.
En 2008 se incorporó al movimiento del entonces precandidato presidencial Mario Canahuati, empresario maquilador y expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). Lo hizo como operador político. Entre 2006 y 2009 fue asesor de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, una antesala que le permitió comprender las reglas no escritas del poder parlamentario.
¿Quién es su esposa? Ella se llama Yohana Estrada y han procreado una familia con cuatro hijos. En 2010 llegó por primera vez al Congreso como diputado propietario por el departamento de Valle y su esposa fue un bastión apoyándolo en el proceso.
Tomás Zambrano se graduó de Derecho en la UNAH en el 2004. En la foto aparece junto a su madre, doña Maura Molina Galo. “Es leal, es firme, es decidido. No hay hipocresía en él, no hay maldad, no hay envidia. Es bien ponderado, tiene dominio propio”, dijo recientemente su madre a EL HERALDO.
En 2012, durante su primer ciclo legislativo, Zambrano integró la Comisión Especial de Investigación que desembocó en la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La comisión fue nombrada por Juan Orlando Hernández, entonces presidente del Congreso Nacional.
¿Fue futbolista? Profesional no, pero lo practica en su natal Nacaome, a nivel de veteranos y le gusta coleccionar camisetas de clubes y selecciones nacionales.
En 2015, su nombre volvió a figurar en otro momento clave del reordenamiento institucional. Un grupo de diputados se reunió para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 239 de la Constitución, que prohibía la reelección presidencial. Zambrano estuvo entre ellos.
En 2018 su nombre apareció en el expediente del caso conocido como “Pacto de Impunidad”, presentado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic).
Fue acusado de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno, relacionados con la aprobación anómala del Presupuesto General que habría beneficiado a diputados investigados por corrupción. En 2018 obtuvo sobreseimiento definitivo. Él también fue uno de los congresistas que votó a favor de echar a la Maccih de Honduras.
Zambrano es fiel seguidor del Olimpia y ahora se convierte en el nuevo presidente del Congreso Nacional para el período 2022-2026.