¿Quién es Melbi Ortiz, la única diputada de Libre que apoyó a Tomás Zambrano?

La congresista fue criticada por militantes de su partido tras la elección de la Junta Provisional del Congreso

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 20:45
¿Quién es Melbi Ortiz, la única diputada de Libre que apoyó a Tomás Zambrano para ser presidente de la Junta Provisional del Congreso Nacional? Esto es lo que debes saber de la parlamentaria que fue criticada por militantes de su partido tras la elección.

Foto: Cortesía redes Melbi Ortiz
Tomás Zambrano, del Partido Nacional fue electo con 87 votos como presidente de la Junta Directiva Provisional. Zambrano será el presidente del CN número 12 en la era democrática de Honduras (desde 1982) y el quinto nacionalista.

 Foto: Emilio Flores - El Heraldo
Diputados de todas las bancadas apoyaron a Zambrano, incluyendo a Melbi Ortiz de Libertad y Refundación (Libre). Los otros 34 de Libre no dieron su respaldo.

Foto: Emilio Flores - El Heraldo
Ortiz es diputada reelecta de Libre por el departamento de Yoro. Su nombre completo es Melbi Concepción Ortíz Murillo y lleva dos períodos siendo diputada.

Foto: Cortesía redes Melbi Ortiz
Ella nació en 1957 en El Progreso, Yoro. Para las elecciones del 2022 en el Congreso apoyó a Jorge Cálix para ser diputado del CN y hasta se pasó a la facción de diputados que respaldaban a Cálix.

Foto: Cortesía redes Melbi Ortiz
No obstante, apenas estuvo un mes en la facción de Cálix y dijo que respaldaría el proyecto de la presidenta Xiomara Castro. “Hoy estoy aquí una vez más para ratificar ese apoyo a nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya, que siempre le hemos tenido”, aseguró en ese momento.

Foto: Cortesía redes Melbi Ortiz
“Si acompañé al diputado Cálix fue porque es un compañero de nosotros, y él siempre manifestó querer participar y tal vez no valoramos la dimensión que podía tener esto y pienso que si la voluntad de doña Xiomara es que apoyemos al compañero Redondo, pues aquí estamos diciéndole que lo vamos a acompañar”, añadió en febrero del 2022.

 Foto: Cortesía redes Melbi Ortiz
En el primer semestre del 2024 denunció a su entonces compañero de cámara, Bartolo Fuentes, por agresión.

Foto: Cortesía redes Melbi Ortiz
Fuentes fue señalado por el delito de violencia contra la mujer agravado, acciones dolosas que habría cometido contra Melbi Ortiz el 9 de febrero del año 2022, mientras estaban en el área del comedor en el Congreso Nacional (CN).

 Foto: Cortesía redes Melbi Ortiz
El altercado se produjo supuestamente por la disputa del nombramiento del gobernador del departamento de Yoro, región por la que salieron electos ambos congresistas. Melbi Ortiz denunció en el Ministerio Público (MP) a Bartolo Fuentes, quien la habría señalado de traidora, entre otros epítetos

 Foto: Cortesía redes Melbi Ortiz
