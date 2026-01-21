Jorge Cálix anuncia acuerdos con Partido Nacional tras no ser electo como presidente del CN

Tegucigalpa, Honduras.- Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal, informó que llegaron a acuerdos con el Partido Nacional, previo a la elección de Tomás Zambrano como presidente de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional. Cálix reconoció que fue uno de los 87 parlamentarios que votó a favor de Zambrano y su Junta Provisional.

A su vez, destacó que la elección se efectuó sin violencia como sucedió en 2022 cuando a la fuerza se ungió a Luis Redondo. Cálix inició diciendo que la "sesión se llevó en un ambiente muy distinto, ese día aquí hubo un golpe de Estado al Poder Legislativo por la fuerza de las patadas ya que una persona usurpó durante cuatro años con apenas 44 votos, en ese momento este servidor obtuvo 84 votos, pero la fuerza y la violencia se opuso por sobre la democracia". El diputado añadió: "Hoy debo de decir que no hay patadas, no hay golpe de Estado y hay democracia, independientemente del resultado nos guste o no nos guste, eso es bueno y positivo. Ayer la bancada de mi partido me dio un mandato y me pidió que viniera al hemiciclo para buscar los votos, desde las 9 de la noche hasta hace unos minutos estuvimos buscando consensos todo este tiempo y lograr el objetivo". Siguiendo su disertación, Cálix empezó a enumerar los acuerdos con el Partido Nacional: "Antes de hablar de la junta directiva provisional nos sentamos con el Partido Nacional y su comisión; les dije que a mí me había enseñado mi papá que cuando se iba a dialogar con opiniones distintas, había que anotar las cosas en las que tenían coincidencia y en las que no. Si uno comenzaba con las coincidencias podríamos entrar en una narrativa de construcción de acuerdos y en los que no, irnos acercando".

Continuó: “Les dije que aquí había cosas que había que hacer porque los problemas de la política le interesa a los políticos y hay que reivindicar este poder del Estado, empezamos a hablar de reformas y no podemos volver a tener un proceso electoral como en 2025. Esto es un acuerdo y debemos blindar a los órganos electorales de personas como Marlon Ochoa que se ausentó por más de un mes y entorpecer el proceso electoral, ese mes impidió que se hicieran muchas cosas y es responsabilidad de una persona sin escrúpulos que solo estaba viendo lo que le interesaba a su partido”. Sobre las reformas, Jorge Cálix enumeró que “hablamos del TREP ya que no podemos seguir teniendo elecciones donde se esperan 30 días, exculpo a las consejeras de todos los problemas y no quisiera haber estado en sus zapatos y lidiar con un compañero que llegue con perros o tener fiscales amedrentando o estar en una Embajada por temor a que me hicieran algo que atentara contra la vida. A los representantes de los órganos tenemos que blindarlos y que no pase lo que sucedió con Mario Flores y Miriam Barahona porque eso es instrumentalizar la justicia”. Abonó: “Hablamos de la declaratoria e Iroshka Elvir nos dijo que no podía haber declaratoria donde todavía hay pendientes o reclamos. Los del Partido Nacional consideraron que en un futuro se pueda extender el tiempo de la declaratoria, elecciones de diputados y algo que el departamento de Cortés piden a gritos: una Ley de Empleo Parcial y una ley del 4x3 ya que durante tres días las maquilas están cerradas y con esta ley una sola maquila contrate 6 mil hondureños, esto tiene que hacer este Congreso en lugar de estar pensando en un golpe de Estado o una comisión permanente porque nueve personas no son más que el pleno”.

“Estuvimos de acuerdo en reformar la ley orgánica del Poder Legislativo y que ha sido usada para cometer excesos porque iniciaron reuniones sin quórum que tendrá que esperar el resto de sus días esperando un requerimiento. Vamos a eliminar el fondo departamental y subsidios a diputados, acordamos regular que un suplente de un partido no puede sentarse en el curul de un diputado de otro partido”, agregó sobre los acuerdos. Un punto importante dentro de las reformas electorales es aprobar la segunda vuelta, algo que será abordado, estableció Cálix. “Acordamos el tema de la segunda vuelta e incluirla en la Constitución, reformar la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y evitar politizar a las FF AA, aprobar amnistías tributarias y municipales”.