Salió a medianoche: ¿Qué se sabe de Luis Redondo tras la llegada de los nuevos diputados al CN?

El ciclo de Luis Redondo llegó a su fin en el CN dejando un legado cuestionado. En el hemiciclo legislativo se encontraron cámaras y micrófonos ocultos. Esto se sabe sobre su salida

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 15:36
Salió a medianoche: ¿Qué se sabe de Luis Redondo tras la llegada de los nuevos diputados al CN?
1 de 10

Este 21 de enero, los diputados electos en las elecciones del pasado 30 de noviembre de 2025 llegaron al Congreso Nacional; sin embargo, Luis Redondo no estuvo presente, ya que no fue reelecto para este nuevo período.

 Foto: Cortesía
Salió a medianoche: ¿Qué se sabe de Luis Redondo tras la llegada de los nuevos diputados al CN?
2 de 10

Tan solo unos días atrás, Luis Redondo era la máxima autoridad del Congreso Nacional, al ejercer la presidencia de uno de los períodos más cuestionados del Legislativo. ¿Qué se sabe actualmente sobre él?

 Foto: Cortesía
Salió a medianoche: ¿Qué se sabe de Luis Redondo tras la llegada de los nuevos diputados al CN?
3 de 10

Así fueron vistos los nuevos congresistas en el hemiciclo legislativo. Para este 21 de enero está prevista la instalación de la Junta Directiva provisional.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Salió a medianoche: ¿Qué se sabe de Luis Redondo tras la llegada de los nuevos diputados al CN?
4 de 10

EL HERALDO conoció, a través de una fuente interna del Congreso Nacional, que fueron halladas cámaras y micrófonos “sofisticados” instalados en el hemiciclo legislativo.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Salió a medianoche: ¿Qué se sabe de Luis Redondo tras la llegada de los nuevos diputados al CN?
5 de 10

Se sospecha que estos dispositivos fueron colocados con la intención de espiar. Ante ello, surge la interrogante: ¿cuándo se vio a Luis Redondo por última vez en el Congreso Nacional?

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Salió a medianoche: ¿Qué se sabe de Luis Redondo tras la llegada de los nuevos diputados al CN?
6 de 10

Las cámaras y micrófonos encontrados, según se informó, estaban instalados en distintas áreas del Congreso Nacional sin respaldo administrativo ni autorización oficial.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
Salió a medianoche: ¿Qué se sabe de Luis Redondo tras la llegada de los nuevos diputados al CN?
7 de 10

Sobre el paradero de Luis Redondo, empleados del Poder Legislativo informaron que salió a medianoche del Congreso Nacional, el martes 20 de enero fue su último día de gestión.

 Foto: Cortesía
Salió a medianoche: ¿Qué se sabe de Luis Redondo tras la llegada de los nuevos diputados al CN?
8 de 10

Además, se indicó que Redondo se retiró de forma discreta, acompañado del exdiputado Osman Chávez, quien fue miembro de la comisión permanente.

 Foto: Cortesía
Salió a medianoche: ¿Qué se sabe de Luis Redondo tras la llegada de los nuevos diputados al CN?
9 de 10

Redondo fue visto salir del hemiciclo sin la presencia de otros miembros de la Junta Directiva ni de parlamentarios de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre).

 Foto: Cortesía
Salió a medianoche: ¿Qué se sabe de Luis Redondo tras la llegada de los nuevos diputados al CN?
10 de 10

En cuanto al hallazgo de las cámaras y micrófonos, la fuente consultada del equipo de seguridad de transición señaló que el equipo encontrado ya fue desmantelado.

 Foto: Cortesía
