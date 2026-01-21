Salió a medianoche: ¿Qué se sabe de Luis Redondo tras la llegada de los nuevos diputados al CN?

Este 21 de enero, los diputados electos en las elecciones del pasado 30 de noviembre de 2025 llegaron al Congreso Nacional; sin embargo, Luis Redondo no estuvo presente, ya que no fue reelecto para este nuevo período.
Tan solo unos días atrás, Luis Redondo era la máxima autoridad del Congreso Nacional, al ejercer la presidencia de uno de los períodos más cuestionados del Legislativo. ¿Qué se sabe actualmente sobre él?
Así fueron vistos los nuevos congresistas en el hemiciclo legislativo. Para este 21 de enero está prevista la instalación de la Junta Directiva provisional.
EL HERALDO conoció, a través de una fuente interna del Congreso Nacional, que fueron halladas cámaras y micrófonos “sofisticados” instalados en el hemiciclo legislativo.
Se sospecha que estos dispositivos fueron colocados con la intención de espiar. Ante ello, surge la interrogante: ¿cuándo se vio a Luis Redondo por última vez en el Congreso Nacional?
Las cámaras y micrófonos encontrados, según se informó, estaban instalados en distintas áreas del Congreso Nacional sin respaldo administrativo ni autorización oficial.
Sobre el paradero de Luis Redondo, empleados del Poder Legislativo informaron que salió a medianoche del Congreso Nacional, el martes 20 de enero fue su último día de gestión.
Además, se indicó que Redondo se retiró de forma discreta, acompañado del exdiputado Osman Chávez, quien fue miembro de la comisión permanente.
Redondo fue visto salir del hemiciclo sin la presencia de otros miembros de la Junta Directiva ni de parlamentarios de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre).
En cuanto al hallazgo de las cámaras y micrófonos, la fuente consultada del equipo de seguridad de transición señaló que el equipo encontrado ya fue desmantelado.