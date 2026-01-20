  1. Inicio
En Vivo: siga aquí la elección de la junta directiva provisional del Congreso Nacional 2026-2030

EL HERALDO le informa en directo el desarrollo de la sesión legislativa de este miércoles 21 de enero en donde se elige a la junta directiva provisional para el periodo 2026-2030

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 16:15
Los 128 diputados eligen este miércoles a los integrantes de la junta directiva provisional.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La transición política sigue su marcha en Honduras. Este miércoles 21 de enero los 128 diputados del Congreso Nacional electos para el periodo 2026-2030 eligen la junta directiva provisional previo a la instalación de la primera legislatura.

Cumpliendo con su compromiso en favor de la democracia, EL HERALDO le trae todos los detalles de la sesión legislativa a través de su cobertura minuto a minuto en donde seguiremos de cerca las reacciones, últimas noticias y el desarrollo de la votación. ¡Bienvenidos!

En vivo

