En Vivo: siga aquí la elección de la junta directiva provisional del Congreso Nacional 2026-2030

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>La transición política sigue su marcha en Honduras. Este miércoles 21 de enero los 128 diputados del<b> Congreso Nacional</b> electos para el periodo 2026-2030 eligen la <b>junta directiva</b> provisional previo a la instalación de la primera legislatura.Cumpliendo con su compromiso en favor de la democracia, EL HERALDO le trae todos los detalles de la sesión legislativa a través de su cobertura <b>minuto a minuto</b> en donde seguiremos de cerca las reacciones, últimas noticias y el desarrollo de la votación. ¡Bienvenidos!