En Vivo: siga aquí la elección de la junta directiva provisional del Congreso Nacional 2026-2030

Tegucigalpa, Honduras.- La transición política sigue su marcha en Honduras. Este miércoles 21 de enero los 128 diputados del Congreso Nacional electos para el periodo 2026-2030 eligen la junta directiva provisional previo a la instalación de la primera legislatura.

Cumpliendo con su compromiso en favor de la democracia, EL HERALDO le trae todos los detalles de la sesión legislativa a través de su cobertura minuto a minuto en donde seguiremos de cerca las reacciones, últimas noticias y el desarrollo de la votación. ¡Bienvenidos!