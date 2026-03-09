Director deportivo del Internacional de Bogotá elogia a Dereck Moncada: "Tiene un techo muy alto"

Bogotá, Colombia.- Dereck Moncada es el futbolista sensación en la primera división de Colombia. Con cinco goles en nueve compromisos disputados, el joven delantero de 18 años ha sido una pieza clave para que el Internacional de Bogotá esté peleando por los primeros lugares en el país cafetero. El momento que vive Moncada no pasa desapercibido en su club, en donde ha despertado los elogios de su técnico, Ricardo Valiño, así como los de aficionados y directivos del club de la capital colombiana. A los aplausos a Dereck Moncada recientemente se sumó el director deportivo del Internacional de Bogotá, Salvatore Simeone, quien destacó la mentalidad del futbolista catracho y señaló que este tiene "un techo muy alto" por alcanzar.

"Lo mejor que tiene Dereck es la cabeza. Es un chico que está muy bien acomodado, que está bien formado y que en su tiempo libre estudia y trabaja de manera individual. Tiene un techo muy alto y tengo la expectativa de que lo va a alcanzar, porque tiene los pies sobre la tierra y todo este ruido reciente no le ha afectado; se mantiene como un chico muy humilde", declaró Simeone en una entrevistas al medio colombiano WIN Sports. Asimismo, el directivo del equipo cafetero se refirió a la situación contractual de Moncada, destacando que junto al Necaxa le trasladaron su proyecto al futbolista y reconociendo que existían ofertas de otros clubes de ligas importantes. "La ventaja que tenemos dentro del grupo inversor es que en este caso, hicimos el trabajo muy de la mano con el Necaxa. Fue un trabajo en conjunto entre Necaxa e Internacional de Bogotá. Le expusimos la visión que tenemos a corto y largo plazo con él. Antes de que marcara diferencia en el torneo colombiano, ya había interés de ligas importantes por él", profundizó.