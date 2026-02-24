Fichajes: Elis regresaría a EE UU, Dereck Moncada apunta a Europa y el nuevo DT de Honduras

Pese a que el mercado de fichajes está cerrado en varios países, las noticias sobre el fútbol de Honduras se siguen dando y estas son las novedades. Alberth Elis regresaría a EE UU, Dereck Moncada apunta a Europa y el nuevo DT de la “H”.
Mario Martínez podría retirarse del fútbol profesional tras permanecer los últimos meses con Leones FC de la Liga de Ascenso.
Tras salir de manera sorpresiva del Al-Najma de Arabia Saudita, Deybi Flores sigue sin equipo.
El hondureño Luis Alvarez firmó con el Charlotte Independence de la USL League One de Estados Unidos.
New York Red Bulls y Los Ángeles FC están siguiendo al volante hondureño Nixon Cruz del Real España.
Tras quedarse este torneo con Platense, Erick Puerto dijo que lloró por no irse al extranjero ya que tenía la posibilidad de un club en el medio oriente y del filial de Los Ángeles Galaxy.
Jesús Casas, uno de los principales candidatos que tenía la FFH para dirigir a Honduras, finalmente se vinculó con el Lion City Sailors FC de Singapur.
Entre esos candidatos está Pedro Troglio, quien ya fue entrevistado por el gerente deportivo de la FFH, Francis Hernández. El argentino no ha sido descartado.
El portugués Rui Jorge es otro de los candidatos finales para dirigir a la Selección de Honduras, estratega que ha estado por más de 10 años con selecciones olímpicas de Portugal. Sin embargo, este DT también es opción en la Selección de Angola. El español Santi Denia quedaría descartado ya que tiene opciones de dirigir a nivel de clubes en Europa.
Dereck Moncada está teniendo un gran nivel en Colombia y desde ese país han manifestado que en pocos meses irá a Europa. De hecho, el club donde juega es del mismo consorcio del Necaxa de México y Wrexham Football Club de la segunda división de Inglaterra. A Moncada le siguen la pista otros clubes de Colombia y de Brasil.
Alberth Elis está a prueba con el Minnesota United FC de la MLS tras salir del Maritimo de la segunda división de Portugal.
José Mario Pinto firmó hace poco con otra agencia de representación y varios reportes indican que no quiere renovar con Olimpia.