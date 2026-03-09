¿Quién es Ivanna Ortiz? Identificada la sospechosa del ataque con rifle a Rihanna y A$AP Rocky

Los Ángeles, Estados Unidos.- El Departamento de Policía de Los Ángeles identificó este lunes a la mujer arrestada bajo sospecha de intento de asesinato, tras supuestamente disparar con un rifle tipo AR-15 contra la vivienda de la cantante Rihanna y su pareja A$AP Rocky, donde se encontraban con sus hijos, la tarde del domingo.

Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida, permanece detenida en Los Ángeles con una fianza de 10 millones de dólares, según información citada por NBC.

El tiroteo ocurrió cerca de las 13:21 hora local (19:21 GMT), cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista a bordo de un Tesla blanco y disparó contra la vivienda, ubicada en el lujoso vecindario de Beverly Crest.