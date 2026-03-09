  1. Inicio
¿Quién es Ivanna Ortiz? Identificada la sospechosa del ataque con rifle a Rihanna y A$AP Rocky

Ivanna Ortiz, una mujer de 35 años residente de Florida, ha sido identificada por la policía como la sospechosa de disparar un rifle AR-15 contra la mansión de Rihanna y A$AP Rocky

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 15:03
El ataque, ocurrido en Beverly Crest mientras la pareja estaba con sus hijos, ha terminado con la detención de Ortiz bajo una fianza de 10 millones de dólares por presunto intento de asesinato.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El Departamento de Policía de Los Ángeles identificó este lunes a la mujer arrestada bajo sospecha de intento de asesinato, tras supuestamente disparar con un rifle tipo AR-15 contra la vivienda de la cantante Rihanna y su pareja A$AP Rocky, donde se encontraban con sus hijos, la tarde del domingo.

Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida, permanece detenida en Los Ángeles con una fianza de 10 millones de dólares, según información citada por NBC.

El tiroteo ocurrió cerca de las 13:21 hora local (19:21 GMT), cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista a bordo de un Tesla blanco y disparó contra la vivienda, ubicada en el lujoso vecindario de Beverly Crest.

Detienen a mujer que disparó con una AR-15 la casa de Rihanna

Al menos cuatro de las balas impactaron la vivienda de la nueve veces ganadora del Grammy, de acuerdo a la televisora.

Rihanna y su pareja, la estrella de hip-hop, A$AP Rocky y sus dos hijos, se encontraban en la vivienda, pero ninguno sufrió heridas.

No se dieron detalles de inmediato sobre cuándo y dónde fue arrestada Ortíz. Tampoco los motivos que llevaron a la mujer a disparar contra la casa de la cantante.

Vecinos de la artista dijeron a la televisora que se escucharon fuertes disparos en el barrio, que suele ser muy silencioso.

La intérprete de 'Umbrella' y 'Diamonds in the sky' no se ha pronunciado hasta el momento sobre el ataque.

