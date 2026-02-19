Dereck Moncada sube de valor y este es su nuevo precio tras buen momento en Colombia

El hondureño Dereck Moncada ha subido de valor tras buen momento con el Internacional de Bogotá en la primera división del fútbol de Colombia
El hondureño Dereck Moncada inició con buen pie en el fútbol colombiano, en su primera experiencia en el extranjero a sus 18 años de edad.
Dereck Moncada dejó las filas del Olimpia, club donde se formó y debutó en primera división del balompié catracho y por la que lo llevó a vestir la camisa de la Selección Nacional de Honduras.
Tras su paso por la Liga Nacional hondureña, Dereck Moncada sumó siete goles en 26 partidos con los 'albos'.
Ahora su historia es otra, se le venció su contrato con el Olimpia y se fue como agente libre al Grupo Necaxa, quien lo envió al Internacional de Bogotá.
Su debut no pudo ser mejor, Dereck Moncada jugó su primer partido con el Internacional de Bogotá ante Cúcuta y anotó.
En el segundo juego que fue contra el Jaguares de Córdoba volvió a anotar con el Internacional de Bogotá, luego no pudo celebrar en el empate contra Tolima.
Pero en su cuarto partido marcó doble con el Internacional de Bogotá en la visita ante el Independiente Medellín y darle el triunfo a su equipo.
En total, Dereck Moncada lleva cuatro goles en seis partidos con el Internacional de Bogotá de la primera división de Colombia.
Razón por la que su valor ha subido, y eso es bueno para él y los dueños de su ficha.
Según Transfermarkt, el delantero hondureño Dereck Moncada en el Olimpia tenía un valor de 75 mil euros, fue cuando pasó al Grupo Necaxa
Ahora Dereck Moncada ha subido más del doble con su gran momento que vive con el Internacional de Colombia, teniendo un valor de 400 mil euros. ¡Nada mal!
En las últimas horas surgió un rumor que el Wrexham AFC de Gales, equipo que compite en la segunda división de Inglaterra, quiere al hondureño.
Hay que mencionar que el Wrexham AFC es de los mismo dueños del Necaxa de México así como el Internacional de Bogotá.