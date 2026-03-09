Gabriela Castellanos pide juicio político a Luis Redondo y Carlos Zelaya

​​​​​Tegucigalpa, Honduras.- La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, reaccionó este lunes ante la próxima comparecencia del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y del exsecretario del Legislativo, Carlos Zelaya, en la audiencia inicial del denominado caso Sedesol, señalando que ambos deberían acudir al Ministerio Público no como testigos, sino en calidad de investigados. Castellanos manifestó que, a su criterio, los funcionarios no deberían presentarse únicamente como testigos, sino ser objeto de investigación formal, deben enfrentar juicio político. “Deberían llegar al Ministerio Público como investigados, es totalmente merecido”, expresó la titular del CNA al referirse al proceso judicial que continúa esta semana.

La directora del organismo anticorrupción también cuestionó que, según afirmó, durante la gestión de Redondo al frente del Legislativo no se realizaron investigaciones públicas sobre presuntas irregularidades. En ese sentido, sostuvo que la población exige que las autoridades actúen con mayor firmeza. “El pueblo exige que no lleguen en calidad de testigos, el pueblo exige que lleguen al Ministerio Público como acusados y se les dicte requerimiento fiscal”, afirmó. Para el jueves 12 de marzo está programada la comparecencia de Zelaya y Redondo como testigos en la continuación de la audiencia inicial del caso Sedesol, expediente que involucra a la diputada Isis Cuéllar y al exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social de Honduras (Sedesol), José Carlos Cardona.