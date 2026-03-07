Actual Congreso Nacional estrenará el juicio político, afirma Tomás Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de crecientes presiones de sectores políticos, algunas organizaciones de sociedad civil y parte de la ciudadanía que exigen responsabilidades por decisiones que consideran atentatorias contra la institucionalidad del país, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que el actual Poder Legislativo podría marcar un precedente histórico al aplicar por primera vez la figura del juicio político.
El titular del Legislativo explicó que esta herramienta constitucional fue incorporada en la legislación hondureña en 2013, sin embargo, durante más de 13 años no se ha activado contra ningún funcionario público.
“Bueno, yo lo dije hace un par de días, el juicio político en el país esa es una figura que se va a estrenar en este Congreso”, afirmó Zambrano.
El presidente del Legislativo señaló que el actual contexto político y los señalamientos sobre supuestas acciones que habrían atentado contra la institucionalidad del país hacen casi inevitable que el mecanismo sea utilizado.
“Como está la situación después de ver las personas que atentaron contra la democracia, que violentaron sus atribuciones y sus nombramientos, que atentaron contra el país, contra el pueblo hondureño, que no cumplieron sus funciones constitucionales, es casi un hecho y es casi inevitable que el juicio político se debe estrenar en este nuevo Congreso Nacional”, sostuvo.
No obstante, Zambrano aclaró que la aplicación de esta figura no se realizará de forma apresurada, ya que requiere consensos políticos y el respaldo de al menos 86 votos dentro del hemiciclo legislativo.
El congresista indicó que el proceso debe manejarse con cautela para evitar que un intento fallido impida volver a presentar la iniciativa durante la misma legislatura.
“Este es un tema que hay que apartarlo de cualquier enfrentamiento político. Esto no es a la carrera, es un tema de votos, es un tema de consensos a lo interno porque uno tiene que tener el cuidado de antes de someterlo a votación estar 100% seguro que va a pasar”, explicó.
Zambrano advirtió que si la propuesta se somete al pleno sin contar con los votos necesarios, el juicio político no podría retomarse nuevamente en el mismo período legislativo, lo que daría un margen de tiempo a los funcionarios señalados.
El titular del Congreso insistió en que el tema se discutirá cuando exista plena certeza de contar con el respaldo necesario dentro del Legislativo.
“Eso nos lleva a que se va a discutir una vez que estemos con la garantía, con los seguros que están los votos para poderse ejecutar”, indicó.
Durante sus declaraciones, Zambrano también se refirió a la situación del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, quien esta semana denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte.
Ante este escenario, el presidente del Congreso hizo un llamado a las autoridades de seguridad del país para que brinden protección al funcionario electoral mientras se investigan las denuncias.
“Le pedimos a todos los cuerpos de seguridad aquí públicamente y lo digo como presidente del poder legislativo: bríndenle toda la seguridad, acuérpenlo, no lo dejen que ande solo, porque son capaces de realizar autoatentados para después pedir algún asilo político, porque lo que está preparando es un asilo político”, manifestó.
Sin embargo, Zambrano también cuestionó las denuncias realizadas por el consejero electoral y sostuvo que estas deberán ser verificadas por las autoridades correspondientes.
“Que los cuerpos de seguridad del Estado le den todo el resguardo para que no quede ninguna duda, para que esté bien cuidado y se acredite si esas denuncias son reales o no”, expresó.
El presidente del Congreso dijo que le ha recomendado al funcionario electoral que considere dejar su cargo antes de enfrentar un eventual proceso político en su contra.
“Yo le dije a él que lo que le recomendaba más bien es que mejor renuncie antes de que se le aplique el juicio político”, concluyó.