Actual Congreso Nacional estrenará el juicio político, afirma Tomás Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de crecientes presiones de sectores políticos, algunas organizaciones de sociedad civil y parte de la ciudadanía que exigen responsabilidades por decisiones que consideran atentatorias contra la institucionalidad del país, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que el actual Poder Legislativo podría marcar un precedente histórico al aplicar por primera vez la figura del juicio político. El titular del Legislativo explicó que esta herramienta constitucional fue incorporada en la legislación hondureña en 2013, sin embargo, durante más de 13 años no se ha activado contra ningún funcionario público. “Bueno, yo lo dije hace un par de días, el juicio político en el país esa es una figura que se va a estrenar en este Congreso”, afirmó Zambrano.

El presidente del Legislativo señaló que el actual contexto político y los señalamientos sobre supuestas acciones que habrían atentado contra la institucionalidad del país hacen casi inevitable que el mecanismo sea utilizado. “Como está la situación después de ver las personas que atentaron contra la democracia, que violentaron sus atribuciones y sus nombramientos, que atentaron contra el país, contra el pueblo hondureño, que no cumplieron sus funciones constitucionales, es casi un hecho y es casi inevitable que el juicio político se debe estrenar en este nuevo Congreso Nacional”, sostuvo. No obstante, Zambrano aclaró que la aplicación de esta figura no se realizará de forma apresurada, ya que requiere consensos políticos y el respaldo de al menos 86 votos dentro del hemiciclo legislativo. El congresista indicó que el proceso debe manejarse con cautela para evitar que un intento fallido impida volver a presentar la iniciativa durante la misma legislatura. “Este es un tema que hay que apartarlo de cualquier enfrentamiento político. Esto no es a la carrera, es un tema de votos, es un tema de consensos a lo interno porque uno tiene que tener el cuidado de antes de someterlo a votación estar 100% seguro que va a pasar”, explicó.