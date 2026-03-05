  1. Inicio
Umaña presenta proyecto de ley para regular la conducta de los diputados dentro y fuera del CN

El Código de Ética de los Diputados y Diputadas incluiría un regimen sancionatorio para quienes incumplan los establecido en él

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 17:32
El diputado por el departamento de Cortés Carlos Alberto Umaña David, es quién presentó el proyecto de ley.

Foto: Alex Pérez

Tegucigalpa, Honduras.- A raíz de las excentricidades, zafarranchos y hasta maneras poco adecuadas de vestir, suscitadas en el hemiciclo legislativo, se presentó ante el pleno de diputados del Congreso Nacional (CN) un proyecto de ley con el objetivo de hacer de ese poder del Estado un ejemplo para la sociedad.

El proyectista es el parlamentario Carlos Umaña, del Partido Liberal, quien expuso ante sus compañeros de cámara la necesidad de que exista un Código de Ética de los Diputados y Diputadas.

El proyecto de ley está orientado a que existan normas de conducta que los parlamentarios deban respetar y practicar dentro y fuera de las instalaciones del Congreso Nacional (CN).

Así se presentó Edgardo Casaña al CN luego de aprobar un código de vestimenta a diputados

"He presentado este día el Código de Ética de los Diputados y Diputadas ¿y por qué? Tristemente vemos que seguimos haciendo sesiones donde hay malas palabras, donde la gente se falta el respeto, donde hay un montón de situaciones que no son adecuadas. Por lo tanto, el comportamiento del diputado debe de ser, tanto adentro, como afuera del hemiciclo", arguyó Carlos Umaña.

Este Código de Ética fue elaborado por Umaña, en conjunto con la exdiputada y presidenta del Partido Salvador de Honduras (PSH), la abogada Fátima Mena.

"Es un Código de Ética, que incluso tiene sanciones por parte de la Comisión de Ética y Transparencia, para que el diputado se comporte, que el diputado no sea un mal ejemplo y que en la calle no anden diciendo que usted anda en un circo. Yo no tengo alma de payaso; estoy tratando de hacer esto desde el Congreso anterior con la abogada Fátima Mena, a la cual yo reconozco la coautoría", reconoció.

Fabricio Sandoval dice que presidenta de la CSJ no imparte justicia, Jorge Cálix y Tomás Zambrano lo corrigen

Sanciones

De ser discutido y aprobado por el pleno del Congreso Nacional, el Código de Ética propuesto y elaborado por el diputado liberal, contempla sanciones que van desde llamados de atención verbal y escrita, amonestaciones y hasta suspensión del cargo de diputado.

Umaña exhortó a que "la ética del diputado tiene que ser tanto adentro como fuera, porque la gente se enoja con los diputados cuando hacemos de esta sesión un circo romano, el decoro, empezar desde la vestimenta, desde el trato, de que la gente ponga atención, no traer pitos o vocinas".

El promulgador del proyecto de ley aseguró no saber si esto "pasará" en el actual Congreso, pero que con ello podrá corroborar de qué están hechos sus compañeros diputados.

Proponen reformar artículos sobre la portación ilegal de armas y la conciliación

