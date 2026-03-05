Umaña presenta proyecto de ley para regular la conducta de los diputados dentro y fuera del CN

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> A raíz de las excentricidades, <b>zafarranchos </b>y hasta maneras poco adecuadas de vestir, suscitadas en el hemiciclo legislativo, se presentó ante el pleno de diputados del <b><a href="https://www.elheraldo.hn/honduras/congreso-nacional-aprueba-contratosde-prestamos-195-millones-dolares-FI29560603">Congreso Nacional </a></b>(CN) un proyecto de ley con el objetivo de hacer de ese poder del Estado un ejemplo para la sociedad.El proyectista es el parlamentario Carlos Umaña, del Partido Liberal, quien expuso ante sus compañeros de cámara la necesidad de que exista un Código de Ética de los Diputados y Diputadas.El proyecto de ley está orientado a que existan normas de conducta que los parlamentarios deban respetar y practicar dentro y fuera de las instalaciones del Congreso Nacional (CN).