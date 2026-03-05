Umaña presenta proyecto de ley para regular la conducta de los diputados dentro y fuera del CN

Tegucigalpa, Honduras.- A raíz de las excentricidades, zafarranchos y hasta maneras poco adecuadas de vestir, suscitadas en el hemiciclo legislativo, se presentó ante el pleno de diputados del Congreso Nacional (CN) un proyecto de ley con el objetivo de hacer de ese poder del Estado un ejemplo para la sociedad. El proyectista es el parlamentario Carlos Umaña, del Partido Liberal, quien expuso ante sus compañeros de cámara la necesidad de que exista un Código de Ética de los Diputados y Diputadas. El proyecto de ley está orientado a que existan normas de conducta que los parlamentarios deban respetar y practicar dentro y fuera de las instalaciones del Congreso Nacional (CN).

"He presentado este día el Código de Ética de los Diputados y Diputadas ¿y por qué? Tristemente vemos que seguimos haciendo sesiones donde hay malas palabras, donde la gente se falta el respeto, donde hay un montón de situaciones que no son adecuadas. Por lo tanto, el comportamiento del diputado debe de ser, tanto adentro, como afuera del hemiciclo", arguyó Carlos Umaña. Este Código de Ética fue elaborado por Umaña, en conjunto con la exdiputada y presidenta del Partido Salvador de Honduras (PSH), la abogada Fátima Mena. "Es un Código de Ética, que incluso tiene sanciones por parte de la Comisión de Ética y Transparencia, para que el diputado se comporte, que el diputado no sea un mal ejemplo y que en la calle no anden diciendo que usted anda en un circo. Yo no tengo alma de payaso; estoy tratando de hacer esto desde el Congreso anterior con la abogada Fátima Mena, a la cual yo reconozco la coautoría", reconoció.

Sanciones