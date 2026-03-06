¿Dónde está tumba de “El Mencho”?, el sitio donde descansa el exlíder del CJNG

Guadalajara, México.- La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fundador y líder del poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), marcó uno de los momentos más simbólicos de la guerra contra el crimen organizado en México. Tras haber sido abatido por fuerzas federales en un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, el narcotraficante más buscado del país fue entregado a sus familiares y despedido en medio de una fuerte presencia de seguridad y rituales que mezclan el dolor con el poder simbólico que siempre rodeó su figura.

¿Quién fue "El Mencho"?

Originario del estado de Michoacán y líder del CJNG, "El Mencho" construyó una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas de América Latina, con presencia en buena parte del territorio mexicano y operaciones internacionales.

Su notoriedad también se tradujo en una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, ofrecida por autoridades de Estados Unidos debido a los delitos vinculados al narcotráfico y violencia transnacional.

El lugar de descanso: cementerio en Zapopan

La tumba de El Mencho se encuentra en el panteón Recinto de la Paz, ubicado en Zapopan, un suburbio de Guadalajara, en el estado de Jalisco, la región que dio origen y fortaleza al cartel. El entierro se realizó el lunes 2 de marzo de 2026 tras una ceremonia privada a la que asistieron familiares y allegados. Aunque la Fiscalía General de la República y las autoridades mexicanas han retenido detalles oficiales, la confirmación de que fue enterrado en este cementerio cerca de Guadalajara proviene de fuentes federales y medios internacionales.

Un ataúd de lujo y un funeral con simbolismo.

Contrario a los sepulcros discretos que suelen caracterizar a muchos criminales, El Mencho fue sepultado en un ataúd de color dorado brillante, un detalle que llamó la atención por su muestra de estatus y poder dentro del mundo del narcotráfico. La ceremonia estuvo acompañada por coronas y arreglos florales de gran tamaño de diferentes formas, cruz, corazón y gallos, símbolo representativo del exlíder del Cartel de Jalisco, algunos transportados hasta en cinco camiones. La presencia de fuerzas de seguridad fue notable durante el funeral y en los alrededores del cementerio, con soldados del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional custodiando la zona.