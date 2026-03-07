¿Qué dice la proclama de Trump contra los carteles criminales?

Tegucigalpa, Honduras.- La Casa Blanca divulgó este sábado la proclama oficial de la cumbre hemisférica Escudo de las Américas sobre seguridad celebrada en Estados Unidos, en la que el presidente Donald Trump anunció una estrategia regional para intensificar la lucha contra los carteles criminales y organizaciones terroristas que operan en el continente americano. El documento, titulado “Compromiso para contrarrestar la actividad criminal de los carteles”, establece una serie de lineamientos para fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y países aliados del hemisferio occidental en materia de seguridad, defensa y combate al crimen organizado. En la proclama, el mandatario estadounidense aseguró que su administración ha mantenido un compromiso sostenido para desmantelar estructuras criminales transnacionales que operan en la región y que representan una amenaza para la seguridad y estabilidad de los países.

Según el pronunciamiento oficial de la Casa Blanca, varios carteles y pandillas transnacionales han sido designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que ha permitido asignar recursos y capacidades adicionales para su combate. El documento advierte que estas organizaciones criminales han logrado expandir su influencia al controlar territorios, rutas comerciales y sistemas de financiamiento ilegal, además de ejercer presión sobre estructuras políticas y judiciales mediante violencia, intimidación y actos terroristas. La proclama también señala que los carteles utilizan armamento, estructuras paramilitares y redes internacionales para mantener sus operaciones, lo que ha elevado el nivel de amenaza que representan para los países del hemisferio.

Coalición regional

Como parte de esta estrategia, Estados Unidos anunció la conformación de la Coalición de las Américas contra los Carteles, una iniciativa impulsada por el gobierno estadounidense que reúne a líderes militares y representantes de al menos 17 países de la región. De acuerdo con la proclama, esta coalición busca fortalecer la cooperación regional para enfrentar de manera coordinada a las organizaciones criminales que operan en distintos países del continente. La proclama íntegra: DETERMINADOS A COMBATIR LA ACTIVIDAD DELICTIVA DE LOS CARTELES LA CASA BLANCA PROCLAMA7 DE MARZO DE 2026 PROCLAMA DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DEAMÉRICA Estados Unidos, bajo mi liderazgo, ha demostrado un compromiso sostenido con el desmantelamiento de los carteles y los terroristas extranjeros que operan en el Hemisferio Occidental. Mi Administración ha designado a varios carteles y pandillas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras y a partir de ello ha dedicado recursos sin precedentes a su destrucción. Estas entidades internacionales controlan territorios y el comercio, extorsionan a sistemas políticos y judiciales, esgrimen armas y capacidades militares, y recurren a los asesinatos y al terrorismo para lograr sus fines. Para impulsar nuestros esfuerzos, el Secretario de Guerra estableció la Coalición de las Américas contra los carteles, un compromiso de los líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está lista para poner en práctica un poderío duro para derrotar estas amenazas a nuestra seguridad y civilización. Abordaremos estos graves peligros utilizando todos los recursos necesarios y las autoridades legalmente disponibles, junto con nuestras naciones asociadas. POR LO TANTO, YO, DONALD J. TRUMP, presidente de los Estados Unidos de América, por la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, proclamo lo siguiente: (1) Los carteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el Hemisferio Occidental deben ser destruidos en la mayor medida posible conforme a la legislación aplicable. (2) Estados Unidos y sus aliados deben coordinarse para privar a estas organizaciones de cualquier control sobre el territorio y del acceso a la financiación o los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia. (3) Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de las naciones aliadas para lograr la fuerza de combate más eficaz necesaria para desmantelar los carteles y su capacidad de exportar violencia y ejercer influencia mediante la intimidación organizada. (4) Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias malignas procedentes de fuera del Hemisferio Occidental. EN FE DE LO CUAL, firmo en este séptimo día de marzo del año de Nuestro Señor dos mil veintiséis y el ducentésimo quincuagésimo año de la independencia de los Estados Unidos de América. DONALD J. TRUMP

El documento establece como uno de sus objetivos principales destruir en la mayor medida posible las estructuras criminales y terroristas que operan en el hemisferio occidental, utilizando los recursos legales, militares y de inteligencia disponibles. Asimismo, la estrategia contempla impedir que estas organizaciones mantengan control territorial o acceso a recursos financieros que les permitan sostener sus operaciones criminales.