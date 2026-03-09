Nasry Asfura no dijo en esta entrevista que Honduras apoyará a EUA contra Irán

Tegucigalpa, Honduras.- Un video difundido en redes sociales asegura que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, supuestamente afirmó que el país está listo para apoyar a Estados Unidos en una guerra contra Irán. El contenido utiliza el fragmento de una entrevista televisiva para sostener esa afirmación. Sin embargo, no hizo tal declaración. EH Verifica comprobó que Nasry Asfura en ningún momento aseguró que Honduras participará o apoyará una guerra contra Irán durante esa intervención. “Presidente nasrri asfura viaja a estados unidos para brindar apoyo a estados unidos en la guerra irán estados unidos y asegura que Honduras esta listo para apoyar en la guerra y apoyar la industria maquilera”, dice literalmente el texto sobrepuesto en el video de TikTok, compartido más de 950 veces desde el 6 de marzo de 2026.

El conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel se intensificó tras la ejecución de la operación “Furia Épica”, una ofensiva aérea coordinada que resultó en la muerte del líder supremo Alí Jamenei el 28 de febrero de 2026. Tras su muerte, Mojtaba Jamenei fue nombrado el 8 de marzo como el nuevo líder supremo de Irán. Mientras el país advierte sobre una guerra de larga duración, el presidente Donald Trump anunció una conferencia de prensa este 9 de marzo para fijar la postura de Washington ante la consolidación de esta nueva línea sucesoria en el régimen iraní. La escalada de tensiones en Medio Oriente provocó un aumento significativo en el precio internacional del petróleo. Como consecuencia, los precios internos de los combustibles registraron aumentos en Honduras. Por ejemplo, la gasolina superior aumentó 3.86 lempiras por galón y el diésel 6.10 lempiras para la semana del 9 de marzo de 2026.

No lo dijo

Una búsqueda inversa en Google permitió identificar el video original utilizado en la desinformación. El registro corresponde a una entrevista transmitida por el canal TSi Honduras el 4 de marzo de 2026. En la publicación del medio en la red social X se describe la intervención del mandatario con el siguiente texto: “Estamos preocupados porque el subsidio del gobierno ya es de 7 mil millones; tengo que tomar una decisión sobre el ajuste de los combustibles”. Durante la entrevista, el presidente también fue consultado sobre temas de actualidad nacional e internacional, entre ellos el conflicto armado en Medio Oriente. “Ante una amenaza, un peligro eminente, cualquier país que se mira violentado, que puede estar en riesgo, es lógico que procedan a defenderse. Siempre somos amantes de la paz; hay cosas a veces que no se logran entender, pero estamos apoyando para que haya orden en la paz mundial y especialmente en el Medio Oriente, y que los países que están defendiéndose puedan hacerlo de la mejor manera posible, sin pérdidas humanas especialmente”, dijo literalmente. En ningún momento de la entrevista Asfura menciona que Honduras esté lista para apoyar una guerra contra Irán ni que el país participará en acciones militares relacionadas con ese conflicto.