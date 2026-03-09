Por la radio y por los periódicos citarán a "Carlón" y a Redondo si no contestan los teléfonos

Tegucigalpa, Honduras.- A petición de la defensa legal del exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona Erazo, el juez natural citó al expresidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, y al exsecretario, Carlos Zelaya, para que comparezcan en audiencia inicial el próximo jueves 12 de marzo. Así lo confirmó el Poder Judicial, a través de su portavoz, Carlos Silva, al término de la jornada de audiencia inicial, que se lleva a cabo en la Sala VI del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. "Para el jueves, los testigos tres y cuatro; es el turno para que comparezcan los exdiputados del Congreso Nacional, Carlos Zelaya y Luis Redondo. Esta es la programación que se tiene para la evacuación de la parte testifical de los equipos de defensa técnica", detalló Silva. Hace algunos días trascendió en redes sociales y en algunos medios de comunicación nacionales que el hermano del expresidente Manuel "Mel" Zelaya estaba en estado delicado de salud, en México; circunstancia que podría imposibilitar su presencia en la sala donde se desarrolla la audiencia.

Sobre este particular, Silva, dijo: "Yo no puedo hacer referencia acerca de lo que se dice. Por el momento, de manera oficial, durante el desarrollo de la audiencia inicial, no se ha presentado, en este caso, un documento que haga referencia acerca de la no comparecencia de él por temas médicos".



Por la radio

El juez natural que conoce la causa legal giró los oficios para que ambos exparlamentarios sean citados mediante llamadas telefónicas, y para ello se aportaron los números telefónicos de Luis Redondo y Carlos Zelaya. En el caso de que Redondo y Zelaya no sean ubicados por esa vía, el juez se verá en la necesidad de notificarlos mediante una comunicación edictal, tal y como lo señala el artículo 157 del Código Procesal Penal. Este articulado detalla que "cuando se ignore el lugar en que se encuentra la persona que deba ser notificada, citada, emplazada o requerida, el órgano jurisdiccional ordenará la publicación de edictos por tres días, en dos de las radios emisoras de mayor audiencia en el país.

Los edictos también podrán publicarse en dos de los diarios escritos de mayor circulación en la República o por medio de la televisión. En todos los casos, se dejará constancia en autos de la publicación. Silva también recordó que otra de las opciones, en el caso de que ambos no quisieran hacerlo de manera presencial que está vigente el reglamento que permite o posibilita la comparecencia virtual, por la plataforma digital que el juez pudiera determinar.

Cardona solidario

Por su parte, José Cardona, extitular de Sedesol, se refirió sobre la eventual declaración de los dos excongresistas, solicitados por él, mediante su apoderada legal. "Ya hubo un ejemplo con la exgobernadora de Copán, declaró vía Zoom. No sabemos si los testigos que va a llamar el juez, de nuestra parte, van a hacerlo por Zoom o presencial. Entiendo que se van a hacer hoy las llamadas para que puedan presentarse Luis Redondo y Carlos Zelaya, con quien nos solidarizamos, porque sabemos que está en una situación de salud delicada en México".