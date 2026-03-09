Poder Judicial advierte riesgo en pago de salarios por falta de fondos de Sefin

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial enfrenta un problema financiero que podría poner en riesgo el pago de salarios y el funcionamiento de la institución debido al retraso en las transferencias que debe realizar la Secretaría de Finanzas (Sefin). La situación económica se arrastra desde julio de 2024 y, según autoridades judiciales, ha llegado a un punto crítico para la actual administración. El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz, confirmó la alta mora que la Secretaría de Finanzas mantiene con el Poder Judicial, al no entregarse las transferencias en tiempo y forma. "Esta situación se mantiene desde hace algún tiempo y realmente es una lástima, en el sentido de que el Poder Judicial no puede funcionar adecuadamente, porque se necesitan recursos para distintos proyectos: de construcción, nuevos nombramientos, de dotar a los juzgados y tribunales en materia logística; es una situación que tenemos que ir resolviendo con las nuevas autoridades del gobierno de la República", indicó Mario Díaz.

El juez de carrera apuntó que es una cantidad de más de mil millones de lempiras, "exactamente no tengo el dato actualizado, pero el último dato que conocimos fue de 1,200 milloones. Si entendemos que las transferencias no se han estado haciendo normalmente, esa cantidad es bastante bastante grande, lo cual es un impacto muy fuerte para las arcas del Poder Judicial".



Pagos de salarios

Otra de las acciones propias del Poder Judicial, es la renovación de su recurso humano, es decir, la contratación de más personal, en especial jueces y juezas sin embargo, bajo el panorama presupuestaria que atraviesa no se ha podido llevar a cabo esas ajustes administrativos. Sobre el pago de salarios a los empleados, que año a año debe de realizarse un ajuste de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el magistrado Mario Díaz, expresó: "hay bastante preocupación sobre cómo vamos a pagar. En algún momento habrá que atender con los propios recursos del Poder Judicial, los ahorros que se tienen, pero no es lo adecuado porque son dineros que están destinados para otros proyectos".

Se conoció que las autoridades del Poder Judicial ya tuvieron una primera reunión de acercamiento con el gobierno del presidente Nasry Asfura, para tratar el tema, pero aún están a la espera de una respuesta de parte del gobierno central. En diciembre de 2024, la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel, reveló que desde el mes de junio (de 2024) de ese año, es decir, cinco meses, no habían recibido las respectivas transferencias. En junio de 2025, o sea, hace ocho meses, la Sefin le adeudaba al Poder Judicial 1,464 millones de lempiras, según detalló en ese momento, Norma Cruz, representantes de los empleados de ese poder del Estado.