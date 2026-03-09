José Carlos Cardona cuestiona acusación de uso político de fondos investigados

Tegucigalpa, Honduras..-La audiencia inicial en el caso relacionado con el manejo de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) continúa este lunes 9 de marzo con la evacuación de pruebas periciales, en un proceso judicial que involucra al exministro José Carlos Cardona y a la exdiputada Isis Cuéllar. Durante la jornada, Cardona reiteró su postura de rechazo a las acusaciones del Ministerio Público, mientras el tribunal avanza en la recepción de pruebas y testimonios. Cardona aseguró que la acusación del Ministerio Público sostiene que los recursos fueron utilizados con fines políticos, extremo que, según él, deberá ser probado durante el proceso. El exfuncionario enfatizó que durante su gestión no ocupaba un cargo de elección popular, por lo que considera improcedente vincularlo con actividades de carácter político.

“Pues es que la acusación del Ministerio Público es que a este dinero se le dio uso político, ¿cierto? Entonces, si la acusación es del Ministerio Público, es que el dinero se utilizó con carácter político, su servidor no era un cargo de elección popular. Yo no soy político, yo era un ministro y hacía una labor administrativa y técnica”, expresó. El exministro también señaló que la acusación se fundamenta en la supuesta existencia de un contubernio entre él y la diputada Cuéllar para gestionar la emisión de cheques que posteriormente habrían sido utilizados en actividades de campaña política. Sin embargo, Cardona afirmó que esa hipótesis deberá ser demostrada por la Fiscalía. “Entonces el Ministerio Público acusa eso, pero tiene que comprobar que yo me confabulé, porque la figura que están usando para acusarme es que yo utilicé el contubernio, que hubo un contubernio entre mi persona y la diputada para que ella pudiera sacar esos cheques y utilizarlos en campaña política”, sostuvo.

Cardona además cuestionó el origen del mecanismo financiero investigado y recordó que el Fondo de Administración Solidaria fue creado y aprobado por el Congreso Nacional. A su criterio, los responsables de explicar la creación y funcionamiento de ese fondo son los legisladores que lo aprobaron. “Entonces, ¿quiénes tienen que explicar? ¿Quién creó el Fondo de Administración Solidaria? El Congreso Nacional. ¿Quiénes aprobaron este fondo? Los 128 diputados”, manifestó el exfuncionario en sus declaraciones. Durante el desarrollo de la audiencia también se informó que algunos testimonios podrían rendirse de manera virtual, como ocurrió previamente con la exgobernadora de Copán, quien declaró vía Zoom. No obstante, la defensa indicó que aún se desconoce si otros testigos propuestos comparecerán de forma presencial o remota.