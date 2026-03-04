Dos testigos de la Fiscalía comparecieron en audiencia inicial por caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- La etapa de evacuación de medios de prueba de la audiencia inicial en el caso de supuesta corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), está en su plenitud; este día dos testigos más comparecieron en la cita judicial. Los atestiguantes fueron propuestos por el Ministerio Público (MP), es decir, por la parte acusadora, y entre ellos estuvieron personas que habrían cambiado los cheques que eran entregados por la Sedesol, como parte de las ayudas sociales del gobierno anterior, previa gestión de la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo. La normativa inicial no obliga a los imputados a presentarse a las audiencias iniciales; sin embargo, el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo, ha determinado de forma personal acudir a toda la etapa procesal de la audiencia inicial. A su llegada, expresó: "Hoy se van a presentar beneficiarios de los cheques, de Copán, probablemente excandidatos de Libre, alcaldes; yo no los conozco porque nunca tuve contacto con ellos, pero va a ser importante que ellos estén acá, porque van a narrar el proceso en el que ellos fueron seleccionados como beneficiarios por parte de la diputada de Isis Cuéllar y su equipo".

Cardona apuntó que esta será una etapa crucial en el proceso de judicialización, ya aquí le permitirá darle al juez natural el contexto sobre toda la documentación presentada, tanto de la parte acusadora, como de las defensas privadas, y desvirtuar las pruebas presentadas contra los imputados.

Reiteró sus disculpas

Con el testimonio de los dos testigos propuestos por el MP, el juez que conoce la causa, pretende dilucidar -así como ocurrirá en todo el procesp- qué fue lo que ocurrió en el presunto mal manejo de fondos estatales y que habrían sido utilizados para hacer proselitismo político a favor del Partido Libertad y Refundación (Libre). Cardona manifestó que son audiencias largas y lo que se busca es que culmine esta etapa, evacuar todas las pruebas posibles y concluir de la mejor manera para ellos que están en la posición de acusados. El exfuncionario adujo que es necesario "generar un aprendizaje al futuro y de que los políticos, y sobre todo los diputados, no tengan porque estar dando ayudas sociales. Eso es una anomalía que tiene que corregir el sistema político hondureño".