Caso Sedesol continúa con la evacuación de medios de prueba de la Fiscalía

Tegucigalpa, Honduras.- Para las 9:00 de la mañana de este martes fue reprogramada la audiencia inicial en el sonado caso de supuesta corrupción ocurrido en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en la administración anterior. El desarrollo de la audiencia fue suspendido a las 2:15 de la tarde de hoy lunes, sin que hubiese una razón convincente del porqué de la interrupción de esta cita judicial por parte del juez que conoce la causa. Percy Elvir, apoderado legal de uno de los 12 imputados en el caso de fraude contra la economía del Estado de Honduras, indicó: "No se nos ha dado explicación ninguna, más que la audiencia no se continuará el día de hoy, posiblemente el día de mañana a las 9:00 de la mañana".

En las horas que duró la audiencia inicial este lunes, los equipos de defensa objetaron las pruebas que ofertó el Ministerio Público (MP), manifestándole al juez que los medios de prueba documentales aportados por el ente acusador del Estado, son repetitivos. Además, argumentaron que algunos de esos medios de prueba son de notorio hecho, es decir, que estos indican que se sabe quién era el titular o ministro de Sedesol, o sea, Carlos Cardona, quién es la actual diputada del Congreso Nacional, Isis Cuéllar, pero que además, en las pruebas testificales, señalaron que cinco testigos son demasiados para esta audiencia inicial.

El turno del MP

Mañana, será el turno del Ministerio Público para exponer sobre las objeciones que hicieron los cuerpos de defensa privados con relación a las pruebas aportadas por el MP. También ahí se establecerá por parte del juez si esos medios de prueba ofertados por el ente acusador del Estado son admitidos o no.