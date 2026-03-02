Admiten que Luis Redondo y Carlos Zelaya testifiquen en juicio por caso Sedesol

Esto había sido propuesto por el equipo de defensa de los imputados para dilucidar cómo se aprobó el uso de fondos públicos.

Tegucigalpa, Honduras.- El juez que lleva la causa en el juicio de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) admitió que Luis Redondo , expresidente del Congreso Nacional (CN) , y Carlos Zelaya , exsecretario, testifiquen.

“El juez decidió admitir un total de 39 medios de prueba al ente acusador del Estado, 27 medios de prueba documentales, cinco testigos, seis pericias y una evidencia”, indicó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial.

Silva añadió que “los cuatro testigos que propuso la defensa fueron admitidos y esto incluye al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y al exsecretario del Congreso, Carlos Zelaya”.

Sin embargo, la presencia de Luis Redondo y Carlos Zelaya no está asegurada ya que el equipo de defensa es quien debe gestionar que ambos puedan testificar.

“Sobre estos dos últimos testigos es la parte procesal que debe hacerse cargo de la prueba que presenta, en este caso los equipos de defensa deben garantizar que ellos se trasladen a esta sede de justicia. El equipo de defensa tendrá que establecer la comunicación permanente”, puntualizó Silva.