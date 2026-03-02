  1. Inicio
Admiten que Luis Redondo y Carlos Zelaya testifiquen en juicio por caso Sedesol

Sin embargo, la presencia de Luis Redondo y Carlos Zelaya no es segura, afirmaron desde el Poder Judicial

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 10:39
Luis Redondo y Carlos Zelaya han sido citados para declarar en el caso Sedesol, aunque su presencia no es segura.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- El juez que lleva la causa en el juicio de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) admitió que Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional (CN), y Carlos Zelaya, exsecretario, testifiquen.

Esto había sido propuesto por el equipo de defensa de los imputados para dilucidar cómo se aprobó el uso de fondos públicos.

“El juez decidió admitir un total de 39 medios de prueba al ente acusador del Estado, 27 medios de prueba documentales, cinco testigos, seis pericias y una evidencia”, indicó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial.

Silva añadió que “los cuatro testigos que propuso la defensa fueron admitidos y esto incluye al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y al exsecretario del Congreso, Carlos Zelaya”.

Sin embargo, la presencia de Luis Redondo y Carlos Zelaya no está asegurada ya que el equipo de defensa es quien debe gestionar que ambos puedan testificar.

“Sobre estos dos últimos testigos es la parte procesal que debe hacerse cargo de la prueba que presenta, en este caso los equipos de defensa deben garantizar que ellos se trasladen a esta sede de justicia. El equipo de defensa tendrá que establecer la comunicación permanente”, puntualizó Silva.

Actualmente continúa la audiencia inicial donde se hace la presentación de medios de prueba de las partes procesales.

Los acusados por el fraude de más de seis millones de lempiras son: Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez, Luis Manuel Fernández, Jennifer Nazareth Martínez, Mirza Nohelia Sánchez, José Manuel Cerrato, Reiniery Fabrizzio Lazzaroni, Eliud Reiniery Aguilar, Eleny Kassandra Galeas, Ilsy Valeska Baquedano e Iris Paola Pérez Moreno.

